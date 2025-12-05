こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、2025年12月4日（木）20時から12月11日（木）1時59分まで3ヶ月に1度の「楽天スーパーSALE」が開催中。

現在、Redmi Pad SE 8.7やSurface Proなど、タブレットPCがお得に登場しています。

また、「ショップ買いまわり」で最大7,000ポイントがゲット可能。是非チェックしてみてください。

スリムでコンパクトなデザインの「Redmi Pad SE 8.7」などXiaomiのタブレット各種がお得な価格で販売中！

【12/01 0:00 ~12/11 01:59 実質入手価格9,980円！+さらにポイント5倍】Redmi Pad SE 8.7 タブレット 4GB+64GB 8.7インチ 90Hzリフレッシュレート 急速充電対応 Wi-Fi接続 1340 x 800解像度 Dolby Atmos 大容量バッテリー ビデオチャット 軽量 16,980円 （実質入手価格9,980円+ポイント5倍：12月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

【12/01 0:00 ~12/11 01:59 12,000円クーポン→69,980円+さらにポイント5倍】Xiaomi Pad 7 Pro タブレット 12GB+512GB Snapdragon 8s Gen 3 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 8850mAh大容量67W急速充電 Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6接続対応 Dolby Atmos HDR視聴体験保証 81,980円 （クーポン利用で69,980円+ポイント5倍：12月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

[12/4 20:00~12/11 01:59 エントリーでPoint5倍]Xiaomi Pad Mini タブレット 8.8インチ 8+256GB 12+512GB 大容量7500mAh バッテリー 120Hzリフレッシュレート 67Wハイパーチャージ Androidタブレット 本体 PC AIタブレット 子供 キッズ 学生用 74,980円 （ポイント5倍：12月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

【12/01 0:00 ~12/11 01:59 1,160円クーポン→20,820円+さらにポイント5倍】Redmi Pad 2 タブレット 4GB+128GB 11インチ 2.5Kディスプレイ 9000mAhバッテリー Helio G100-Ultraプロセッサ 2560×1600解像度 90HzDolby Atmos グラファイトグレー 長持ちバッテリー 21,980円 （クーポン利用で20,820円+ポイント5倍：12月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

Microsoftの薄型軽量モデル「Surface Pro 12＋Surface Pro キーボード（スリム ペン付き）」や「Surface Pro（第 11 世代）」が最大30％オフ

【SS 限定セール＋5 倍ポイント-12/11 1:59まで】 【Microsoft 公式ストア 限定モデル】 2点セット Surface Pro 12 インチ オーシャン グリーン Snapdragon X Plus 16GB 512GB + Surface Pro 12 インチ キーボード（スリム ペン付き） EP2-41606 Windows 11 Home 169,000円 （公式価格より19％オフ+ポイント5倍：12月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

【セール実施中】 【Microsoft 公式ストア 限定モデル】Surface Pro（第 11 世代） ブラック Snapdragon X Elite / 16GB / 256 GB EP2-19222 マイクロソフト 正規販売店 ノートパソコン Copilot PC ノートパソコン 183,876円 （公式価格より30％オフ：12月11日1時59分まで） 楽天で見る PR PR

鮮やかな11.1型PureSight Proディスプレイを搭載した「Lenovo Yoga Tab」や、ゲームプレイに最適な「Lenovo Legion Tab」がお買い得！

【最大P37倍&最大5千円クーポン】【短納期】【公式・直販】 AI タブレット wi-fiモデル メーカー ペン付き Android 15 11.1インチ Lenovo Yoga Tab Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 12GB 256GB 送料無料 1年保証 可能 66,980円 （10％還元：12月11日9時59分まで） 楽天で見る PR PR

【最大P37倍&最大5千円クーポン】【短納期】【公式・直販】 ゲーミング タブレット wi-fiモデル メーカー 新品 Lenovo Legion Tab 8.8インチ タッチパネル付き Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 プロセッサー 12GB 256GB Android 14 送料無料 1年保証 可能【Norton】 84,800円 （10％還元：12月11日9時59分まで） 楽天で見る PR PR

NECの「LAVIE Tab T11N」や、SAMSUNGの「Galaxy Tab A11+」もセール対象に。この機会をお見逃しなく！

【最大P37%最大5千円クーポン】【公式】 NEC LAVIE 日本 メーカー タブレット Android 15 wi-fiモデル MediaTek Dimensity 6300 11.0インチ 8GB 256GB PC-T1175LAS キーボード付カバー カバー 保護フィルム 49,280円 （10％還元：12月11日9時59分まで） 楽天で見る PR PR

【予約受付中】【Samsung公式】Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB （Wi-Fi） Tab A11+ 128GB 5G（SIMフリー） グレー 37,620円 （最大割引額4,730円：1月5日まで） 楽天で見る PR PR

上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

