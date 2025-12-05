台湾の在京大使館にあたる「台北駐日経済文化代表処」公式Xアカウントが、「我が国の重大な機密」が漏れていると明かし、ネットの笑いを誘っている。

「我が国の重大な機密がどこから漏れてしまったのでしょうか？」

台北駐日経済文化代表処は、台湾が日本に設置している外交代表機構であり、大使館にあたる機関だ。

同アカウントは2025年12月4日、台湾パイナップルやライチ、ドラゴンフルーツといった台湾のフルーツの写真と、大根餅や蛤のスープ、ルーローハンといった台湾グルメの写真を添え、「『台湾はご飯が美味しくて太るから危険』と話題だそうですね」と切り出した。

「そ、そんな...！ 我が国の重大な機密がどこから漏れてしまったのでしょうか？」と困惑し、「美味しいし、人も優しいし、治安はいいし いつの間にか体重が増えて『台湾は危険』だなんて 絶対に ここだけの秘密ですよ（※冗談です）」と冗談めかしている。

「まぁ危険といえば危険だよね 1週間で4.7kgも太るんだもん」

台湾の「危険性」をめぐっては、台湾旅行の様子などを発信しているXユーザーの「直亮」さんが11月24日、「Threadsで 今台灣へ行くの危ないですか？ って投稿を見たけど まぁ危険といえば危険だよね 1週間で4.7kgも太るんだもん」と注意喚起。体重計の写真を添え、旅行前は68.4kgだった体重が、1週間の旅行で73.1kgになってしまったと明かしていた。

台湾の4大新聞のひとつ・自由時報は、この投稿を「台灣安全?？ 日本遊客親吐『最大危機』 台網笑瘋：我們的勝利（台湾は安全か？ 日本観光客が『最大の危機』を暴露 台湾ネットユーザー爆笑：『我々の勝利だ』）」として拡散。台湾のネットユーザーからも、「これはもう台湾の勝利だね」「本当に申し訳ありません。おもてなしが足りず、たった4.7キロしか太らせられませんでした」などとする声が上がっていると伝えていた。

12月1日には、「台灣超危險！ 日本遊客曬出『1甜點』示警 反吸引千萬人朝聖（台湾は超危険！ 日本人観光客が『あるスイーツ』を晒して警告 逆に1000万人が巡礼に殺到）」などとして、日本人観光客にも人気だというスイーツ店などを紹介していた。

「さらに日本から旅行に行ってたらふく食べて困らせてやる！」

台北駐日経済文化代表処の投稿にも、「どれも美味しくて太ってしまう！ 危険です！ 皆さん、決して台湾に行かないように！」「ホントに危険！ 日本に出張してきた台湾（京王デパートの台湾フェア）に行っただけでも、全てのお店が魅力的過ぎて食べすぎ＆持ちきれないほど買ってしまい、さらにリピート。3日で2キロ太った！」など、お気に入りの台湾グルメのリプライが相次いだ。

「ごめんなさい...先日、機密をThreadsで拡散してしまいました その際に台湾の皆さんから猫ミームをたくさん頂きました（この他にもありました）結果、来月台湾に行くことにしました」と懺悔するユーザーや、「どうだ！ 台湾の秘密を拡散してやったぞ...！ 怖いだろ！ さらに日本から旅行に行ってたらふく食べて困らせてやる！ 台湾に何度だって行ってやる！」など、さらなる"犯行宣言"をするユーザーもいるようだ。