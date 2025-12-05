【冥途武装：Ax Street ver.】 2026年10月 発売予定 価格 通常版：39,600円 Pixel Philia Edition：74,800円

ノクターンのフィギュアブランド「ノクタナス」は、フィギュア「冥途武装：Ax Street ver.」を2026年10月に発売する。価格は通常版が39,600円、Pixel Philia Editionが74,800円。

本製品は、イラストレーターのNidy-2D-氏が手がけるオリジナルシリーズ「冥途武装」より、「Ax Street ver.」を1/4スケールでフィギュア化したもの。

イラストの再現率の高さと美しさを堪能できるよう、Nidy-2D-氏完全監修のもと、一際目を引くボディーライン、 質感にこだわったジャケットやスニーカーなど、細部まで拘り抜いて再現しており、見どころ満載なフィギュアとして仕上げている。

またジャケットは着脱可能な仕様になっており、1/4という大ボリュームな肉感をより楽しめるようになっている。

さらに「Pixel Philia Edition」では、イラストを再現したサイバーパンク風の看板やビルのジオラマ台座が同梱されており、 遠近法により視覚的に楽しめるデザインとなっているほか、 差し替え用の顔パーツ、腕パーツ、上半身パーツを付属し、挑発的な表情をさせた魅力的なパターンで展示できる。

「冥途武装：Ax Street ver.」

「冥途武装：Ax Street ver. Pixel Philia Edition」

仕様：PVC製塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ：全高 約260mm 素材：PVC、ABS、ステンレス仕様：PVC製塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ本体：全高 約260mmジオラマ台座：横幅 約380mm × 奥行 約350mm × 全高 約370mm 素材：PVC、ABS、ステンレス

(C)Nidy-2D-

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なります。