「生活道路の法定速度は30キロに」2026年からの新ルール、知らずに走ると“一発免停”のリスク
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル - 役立つ雑学」が、「【重要】生活道路のルールが激変…知らないと一発免停になります」と題した動画を公開。2026年から施行される道路交通法の改正点を解説し、ドライバーに警鐘を鳴らした。
ミツル氏が特に重要だと指摘するのが、生活道路における法定速度の変更だ。これまで速度標識のない一般道の法定速度は60km/hだった。しかし、2026年9月1日以降、中央線や車線の区切りがない「生活道路」では、法定速度が原則として30km/hに引き下げられる。これにより、今まで通りの感覚で60km/hで走行すると「30km/hの速度超過となり、一発で免許停止になるケースが激増する」とミツル氏は警告した。
また、自転車の追い抜きルールも厳格化される。2026年4月1日から、自動車が自転車の側方を通過する際、十分な間隔が確保できない場合は「安全な速度まで徐行することが義務付けられる」という。しかし、この「安全な速度」や「十分な間隔」に具体的な数値基準はなく、現場の警察官の判断に委ねられる可能性があり、注意が必要だと述べた。
さらに、自転車や電動キックボードの違反にも「青色切符（反則金）」が導入される。16歳以上が対象で、信号無視や一時不停止、スマートフォンを操作しながらの「ながら運転」などが反則行為にあたる。ミツル氏はこの法改正の背景について、日本の交通事故死亡者数の減少ペースが国際的に遅れていることや、自転車関連の事故が増加している現状を挙げ、交通死亡者ゼロを目指す政府の方針があると解説した。これらの変更は、ドライバーだけでなくすべての交通参加者に影響を与える重要なものだ。
雑学王子ミツルです！このチャンネルでは『役に立つ雑学』をテーマに、日常生活で使える役立つ情報から、ニュースや豆知識まで、トリビア愛好家のミツルが調査・検証していきます！
