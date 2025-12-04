日本時間10月28日、ワールドシリーズ第3戦でのことだ。

佐々木朗希がドジャース狙うCY賞左腕スクーバルの「交換要員」になる可能性…1年で見切りつけられそうな裏側

延長十八回、フリーマン（36）のサヨナラ本塁打でドジャースが6-5でブルージェイズを下す少し前のタイミングだった。

2日前に105球を投げて完投勝利を挙げた山本由伸（27）はベンチでロバーツ監督と話をすると中1日の登板に備えてブルペンへ。その姿に佐々木朗希（24）が「マジ？」と目を丸くして仰天するシーンがNHKテレビにハッキリと映し出された。

「日本ではあのときの佐々木の反応が、山本のやったことがいかに驚くべきことかというトーンで報じられているようですけど、問題なのはむしろ佐々木の『マジ？』という表情の方です」と、米誌コラムニストのビリー・デービス氏がこう続ける。

「メジャーのポストシーズンは、選手全員が勝利の方向を向いて一丸となる。レギュラーシーズンの162試合を戦い抜いた後だけに、体調が万全という選手はまずいません。それでも選手は最後の力を振り絞って、チームの勝利のために身を粉にする。ムリをするのはある意味、当然なのです。ドジャースの選手たちは中1日でブルペンに行った山本に感謝こそしますが、あそこまでビックリはしない。ドジャースベンチで仰天していたのはおそらく佐々木ひとりでしょう。佐々木のメンタルはまだ、本物のメジャーリーガーになっていないと思いましたね」

例えば大谷翔平（31）は昨年、ヤンキースとのワールドシリーズ第2戦で左肩を脱臼。オフに手術したほどの重傷だったものの、試合中に痛み止めの注射を打つなど治療しながら出場を続けてワールドシリーズ制覇に貢献した。

その大谷が11月26日にメディアとの会見で興味深い話をしている。出場が決まった2度目のWBCで共闘する日本のプロ野球の若手へのアドバイスを求められてこう言ったのだ。

「僕はいろいろとケガしましたけど、やっぱり健康でプレーするのが一番だと思う。かといって安全に、安全にいってたら伸びるものも伸びなかったりするので、どれくらいギリギリを攻められるかっていうのが大事なのかなとは思います」

「安全に安全にいってる」佐々木朗希

大谷は24年に左肩、23年に右肘靱帯、19年に左膝蓋骨、18年に右肘靱帯と、メジャー在籍8年間で4回も手術を受けた。本人いわく「ギリギリを攻めた」結果で、だからこそ3年連続4度目のMVPを受賞するようなメジャーでも唯一無二の選手になった。

大谷はあくまでも若手へのアドバイスとして話したのだろうが、「安全に安全にいってる」代表的な選手が同僚の佐々木ではないか。

メジャー1年目の今季は右肩のインピンジメント症候群でシーズンの大半をリハビリに。かといって症状が深刻だったわけではなさそうだ。

特派員によれば「離脱中にドジャースタジアムの外野で繰り返し速い球を投げている佐々木の姿を見たある選手は『あれでホントに肩が痛いのか？』と言わんばかりだった」そうだ。

佐々木はリリーフとしてプレーオフで投げることになった会見で「大谷さんからは声をかけてもらったんですけど、『早く投げんかい！』と言われたので」と話している。

大谷にしてみれば、佐々木が歯がゆくて仕方ないのではないか。ロッテ時代からシーズンを通して働いたこともなければ、大きなケガをした経験もない。「サイ・ヤング賞を取れる能力がある」（フリードマン編成本部長）にもかかわらず、「安全に安全にいっている」。「ギリギリまで攻める」ことをしない佐々木のスタンスをもったいないと思っているに違いない。

佐々木はリリーフを経験して160キロ超の速球は戻った。来季の先発復帰に向けて技術的なヒントはつかんだようだが、来季への課題は体力面に限らない。シーズンのヤマ場やプレーオフでは、コンディションがベストでなくても勝利のために自分ができることをするという強い気持ちが必要。勝って当たり前、常にワールドシリーズ制覇を目指すドジャースの選手であればなおさらだ。

◇ ◇ ◇

ところで大谷のパフォーマンスは来季以降、一気に下降線をたどる可能性もある。いったいどういうことか。メジャーの歴代パワーヒッターたちの不穏な共通点とは。

