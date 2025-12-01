11月29日、新潟市江南区や秋葉区の市街地にイノシシが出没し、休日の住宅街は一時騒然となりました。イノシシは猟友会により駆除されましたが、繰り返し人や車などに衝突しケガ人も出たほか、店舗のガラスを突き破って中に侵入するなど各地で被害が相次ぎました。



警察官や猟友会が集まり物々しい雰囲気の住宅街…



（リポート）

「こちらは秋葉区の住宅街です。あちらのやぶの中にイノシシが 潜んでいるとみられています」





日中の住宅街に突如現れた イノシシ 。やぶに隠れたところを地元の猟友会が電気ショックで駆除しようしますが、うまく刺さりません。その後、用水路に落ちた イノシシ を猟友会が駆除しました。体長1メートル30センチ、体重は約60キロで、メスとみられます。Q）このあたりで イノシシ は？〈近所に住む人〉「初めてですよ。なんか怖いですよね、やっぱりね」11月29日、新潟市江南区や秋葉区では、捕獲されたこの イノシシ とみられる個体の目撃情報や被害が相次ぎました。警察などによりますと イノシシ は江南区の大江山中学校近くで目撃後、車や人への衝突などを繰り返しながら南下。これまでに3件の人身被害と車7台への被害が確認されています。秋葉区では自転車に乗っていた70代の女性が イノシシ に突進されて転倒し軽いケガをしました。新潟市江南区のJR亀田駅からすぐ近くにある写真店では…〈写真店の店主〉「いきなり音がして、ドーンていうすごい音がしていろいろパーテーションがあったんですけど、バタバタと倒れていくから」29日午前10時ごろ、 イノシシ がガラスを割って店の中に侵入したといいます。〈写真店の店主〉「音がする方に行ったら足元、目の前に イノシシ がバーッて走って、また突き破ったところから逃げて」店の中を荒らされ、家具は泥や イノシシ の血で汚れていました。〈写真店の店主〉「なんでここに イノシシ がいるのかさっぱり見当もつかないしもうパニックになって「わー」しかしゃべられなかった」週末の市街地で大騒動を巻き起こした イノシシ 県は イノシシ が出没した場合は刺激せずに、物陰に隠れたり高いところに上るなどしてやりすごしてほしいと注意を呼びかけています。