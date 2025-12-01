【劇場版「暗殺教室」】追加キャストに梅原裕一郎・山口勝平・山路和弘・東地宏樹・稲田徹
2026年3月20日（金）に全国公開となる『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』。追加キャストに梅原裕一郎・山口勝平・山路和弘・東地宏樹・稲田徹が決定した。また、再放送中のアニメ第4弾オープニング・テーマが、3年E組うた担の新曲『セツナBlossom』、第3弾エンディング・テーマが【帰りの会】に決定した。
＞＞＞追加キャストやアーティストをチェック！（写真10点）
原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックの累計発行部数は2700万部を超えており、今なお多くのファンを虜にし続けている人気マンガ『暗殺教室』。2015年1月よりフジテレビほかにてアニメが放送され、2025年で放送10周年を迎える。
そして10周年を記念したプロジェクト『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』を始動。プロジェクトの柱となる3大アニバーサリー企画として、第1弾に4月10日（木）よりアニメ「暗殺教室」全47話がフジテレビほかにて1年かけて放送中。第2弾として『アニメ10周年記念「暗殺教室のオールナイトニッポンGOLD」が8月22日（金）に放送され、第3弾は2026年3月20日（金）公開の『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』となる。
そんな『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の追加キャストに、梅原裕一郎・山口勝平・山路和弘・東地宏樹・稲田徹の５名が決定いたしました。TVシリーズのキャストらが本作にも続投する中、劇場版に初登場するキャラクターを演じる5名から喜びのコメントが到着いたしました。
＜シーカー役：梅原裕一郎＞
歴史ある『暗殺教室』に関われること、大変光栄です。
アサシンの一人として先輩方とアフレコをするのはとても楽しかったです。
コメディシーンでは収録中に笑いを堪えるシーンも多く、そのノリと勢いが皆様に伝われば幸いです。
演じたシーカーは殺し屋でありながら可愛げのある人物ですので、きっと魅力的に感じていただけるのではないでしょうか。
どうぞ『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』をよろしくお願いいたします。
＜ふとし役：山口勝平＞
ふとし役で参加させていただきました。
居酒屋「あずさ」の常連客として、アサシンチームの皆さんとご一緒した収録は、本当に楽しい時間でした。掛け合いのテンポや空気感も最高で、あっという間に終わったー！ って感じでした。
どんな仕上がりになるのか、今から完成を心待ちにしています^^
＜マリオ役：山路和弘＞
殺せんせーを狙う役柄、と聞いたときは「任せてくれ」と構えましたが、実際に演じてみるとどうやら私の心が先に撃ち抜かれたようです。
あの先生、弾丸も台本もスルリとかわす--
まるでスクリーンの向こうから笑いを狙ってくるみたいで。
10年も経てば、ターゲットの居場所も変わるもんだな…と思ったら、まだ読者の心のど真ん中にいるじゃないか。『暗殺教室』まったく恐ろしい作品です。
祝砲（もとい祝銃）、ドンッ！
＜チャンタ役：東地宏樹＞
『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』にチャンタ役で参加させてもらいました、
東地宏樹でございます。あの大人気作品の『暗殺教室』しかも劇場版！
ということで、張り切って収録させていただきました。
僕の役は、殺せんせーを狙う殺し屋の1人なんですが、もう仲間たちの声優さんがもう豪華で！
そりゃ楽しかったです。皆さま是非ともお楽しみに！
＜仙石役：稲田徹＞
松井優征先生のアニメ化作品には過去2作品とも出させていただいてまして、こうなったら暗殺教室も出たかったなぁ〜、なんて叶わぬ夢を漠然と思っていたら、思わぬ形で叶いました！
こうなったら、次の松井先生のアニメ化作品にも出させていただきたい所です。
ですがそんな先のことよりもまず！今回の『暗殺教室』、見てください！
そして、現在放送中のアニメ『暗殺教室』再放送の第4弾オープニング・テーマが、【3年E組うた担】（渚＆茅野＆業＆磯貝＆前原）が歌う『セツナBlossom』に決定。さらに第3弾エンディング・テーマには【帰りの会】の新曲『スピカ』に決定。同楽曲は2026年1月15日（木）放送のより第2期第15話の再放送回より使用され、放送開始に合わせ両楽曲の配信もスタートする。
新オープニング・テーマとなる『セツナBlossom』は、『自力本願レボリューション』『QUESTION』『バイバイYESTERDAY』を作詞した藤林聖子と、『QUESTION』で作曲・編曲、『バイバイYESTERDAY』ではフレデリックと共同で編曲を務めた本間昭光が作曲・編曲を担当した、この再放送のために制作された最新曲。2015年TVアニメ放送当時以来、【3年E組うた担】が久しぶりにオープニング・テーマで活躍する。あわせてこの新曲のために制作された配信用ジャケットも初公開。楽曲の配信開始をお楽しみに。
また新たにエンディング・テーマを担当する【帰りの会】は2020年に8月1日突如活動開始した正体不明の4人組ロックバンド。各々が個々で音楽活動を行っていた中、インターネットを経由で結成し、顔出しはせずビジュアルが謎に包まれている正体不明のバンドだ。映像喚起力の高いサウンドと歌詞、ボーカル・春原染の儚くも芯のある歌声がネットを中心に注目を集め、2023年12月15日には渋谷TOKIO TOKYOにて初ライブとなる ”帰りの会 1st one-man live『はじまりの合図』” を開催するとチケットが開催2か月前にSOLD OUTし、翌年開催の追加公演でも開催を2カ月前にしてSOLD OUTを記録するなど、まさに今大注目のロックバンドがアニメ『暗殺教室』の新エンディング・テーマを担当する。
＜エンディング・テーマ：帰りの会コメント＞
この楽曲は「卒業」「別れ」を主軸に、その先の希望まで描きたいという願いを込めて作りました。
スピカとは夜空で最も明るい一等星のひとつで、春の大三角を形作る星です。
春になってさまざまな別れを経験する誰かと誰かが、再び出会うための目印のように輝く曲になるといいなと思っています。
（C）松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025
＞＞＞追加キャストやアーティストをチェック！（写真10点）
原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックの累計発行部数は2700万部を超えており、今なお多くのファンを虜にし続けている人気マンガ『暗殺教室』。2015年1月よりフジテレビほかにてアニメが放送され、2025年で放送10周年を迎える。
そんな『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の追加キャストに、梅原裕一郎・山口勝平・山路和弘・東地宏樹・稲田徹の５名が決定いたしました。TVシリーズのキャストらが本作にも続投する中、劇場版に初登場するキャラクターを演じる5名から喜びのコメントが到着いたしました。
＜シーカー役：梅原裕一郎＞
歴史ある『暗殺教室』に関われること、大変光栄です。
アサシンの一人として先輩方とアフレコをするのはとても楽しかったです。
コメディシーンでは収録中に笑いを堪えるシーンも多く、そのノリと勢いが皆様に伝われば幸いです。
演じたシーカーは殺し屋でありながら可愛げのある人物ですので、きっと魅力的に感じていただけるのではないでしょうか。
どうぞ『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』をよろしくお願いいたします。
＜ふとし役：山口勝平＞
ふとし役で参加させていただきました。
居酒屋「あずさ」の常連客として、アサシンチームの皆さんとご一緒した収録は、本当に楽しい時間でした。掛け合いのテンポや空気感も最高で、あっという間に終わったー！ って感じでした。
どんな仕上がりになるのか、今から完成を心待ちにしています^^
＜マリオ役：山路和弘＞
殺せんせーを狙う役柄、と聞いたときは「任せてくれ」と構えましたが、実際に演じてみるとどうやら私の心が先に撃ち抜かれたようです。
あの先生、弾丸も台本もスルリとかわす--
まるでスクリーンの向こうから笑いを狙ってくるみたいで。
10年も経てば、ターゲットの居場所も変わるもんだな…と思ったら、まだ読者の心のど真ん中にいるじゃないか。『暗殺教室』まったく恐ろしい作品です。
祝砲（もとい祝銃）、ドンッ！
＜チャンタ役：東地宏樹＞
『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』にチャンタ役で参加させてもらいました、
東地宏樹でございます。あの大人気作品の『暗殺教室』しかも劇場版！
ということで、張り切って収録させていただきました。
僕の役は、殺せんせーを狙う殺し屋の1人なんですが、もう仲間たちの声優さんがもう豪華で！
そりゃ楽しかったです。皆さま是非ともお楽しみに！
＜仙石役：稲田徹＞
松井優征先生のアニメ化作品には過去2作品とも出させていただいてまして、こうなったら暗殺教室も出たかったなぁ〜、なんて叶わぬ夢を漠然と思っていたら、思わぬ形で叶いました！
こうなったら、次の松井先生のアニメ化作品にも出させていただきたい所です。
ですがそんな先のことよりもまず！今回の『暗殺教室』、見てください！
そして、現在放送中のアニメ『暗殺教室』再放送の第4弾オープニング・テーマが、【3年E組うた担】（渚＆茅野＆業＆磯貝＆前原）が歌う『セツナBlossom』に決定。さらに第3弾エンディング・テーマには【帰りの会】の新曲『スピカ』に決定。同楽曲は2026年1月15日（木）放送のより第2期第15話の再放送回より使用され、放送開始に合わせ両楽曲の配信もスタートする。
新オープニング・テーマとなる『セツナBlossom』は、『自力本願レボリューション』『QUESTION』『バイバイYESTERDAY』を作詞した藤林聖子と、『QUESTION』で作曲・編曲、『バイバイYESTERDAY』ではフレデリックと共同で編曲を務めた本間昭光が作曲・編曲を担当した、この再放送のために制作された最新曲。2015年TVアニメ放送当時以来、【3年E組うた担】が久しぶりにオープニング・テーマで活躍する。あわせてこの新曲のために制作された配信用ジャケットも初公開。楽曲の配信開始をお楽しみに。
また新たにエンディング・テーマを担当する【帰りの会】は2020年に8月1日突如活動開始した正体不明の4人組ロックバンド。各々が個々で音楽活動を行っていた中、インターネットを経由で結成し、顔出しはせずビジュアルが謎に包まれている正体不明のバンドだ。映像喚起力の高いサウンドと歌詞、ボーカル・春原染の儚くも芯のある歌声がネットを中心に注目を集め、2023年12月15日には渋谷TOKIO TOKYOにて初ライブとなる ”帰りの会 1st one-man live『はじまりの合図』” を開催するとチケットが開催2か月前にSOLD OUTし、翌年開催の追加公演でも開催を2カ月前にしてSOLD OUTを記録するなど、まさに今大注目のロックバンドがアニメ『暗殺教室』の新エンディング・テーマを担当する。
＜エンディング・テーマ：帰りの会コメント＞
この楽曲は「卒業」「別れ」を主軸に、その先の希望まで描きたいという願いを込めて作りました。
スピカとは夜空で最も明るい一等星のひとつで、春の大三角を形作る星です。
春になってさまざまな別れを経験する誰かと誰かが、再び出会うための目印のように輝く曲になるといいなと思っています。
（C）松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025