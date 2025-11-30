投資アドバイザーの鳥海翔氏が資産形成の新視点を提示！『理想の人生を手に入れるために大切なこと！〇〇さえあれば誰でもFIREできる！【質問コーナー】』
YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」が、「理想の人生を手に入れるために大切なこと！〇〇さえあれば誰でもFIREできる！【質問コーナー】」と題した動画を公開。投資アドバイザーの鳥海翔氏が、視聴者から寄せられたお金に関する様々な質問に回答した。
動画では複数の質問が取り上げられたが、特に注目されるのが「20代で600万円を定年まで35年間運用した場合、コーストFIREは可能か？」という問いだ。鳥海氏はまず、「コーストFIREとは、追加でお金を貯めなくてもOKな状態」と定義を説明。その上で、600万円を35年間運用した場合のシミュレーション結果を提示した。年利4%で2,369万円、5%で3,309万円、7%では6,405万円にまで資産が膨らむ計算となり、氏はこの結果から「コーストFIRE状態にはなれる」と結論付けた。
しかし、鳥海氏が本当に伝えたかったのはその先にある。氏は、コーストFIREが可能かどうかは「正しいか正しくないかの話ではない」と指摘。「どう生きていきたいかが重要」と述べ、これはお金の量ではなく「生き方の選択の問題」であると強調した。貯金額が少なくても、稼ぐ力があれば問題ないとし、画一的な目標金額を目指すのではなく、自分自身の理想の人生を設計することの重要性を説いた。
また、「複数の投資信託をどう取り崩すか」という質問に対しては、一つの考え方として「ボラティリティ（値動きのブレ幅）が大きいものから売却していく」という戦略を紹介。値動きが激しい資産は、取り崩したいタイミングで暴落しているリスクを抱えるため、価格が上昇しているうちに先に売却してリスクを減らすのが合理的だと解説した。
本動画は、単なる投資テクニックだけでなく、お金とどう向き合い、どのような人生を送りたいのかを問い直すきっかけを与えてくれる。FIREや資産形成を考える上で、金額という数字だけでなく、自分自身の価値観を見つめ直すことの重要性を示唆している。
