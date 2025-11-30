1. 遊びたいから

猫が爪を立てずに軽くパンチをしてきたときは、「遊びたい」「甘えたい」という気持ちでしょう。攻撃というよりは、「ねえねえ、遊ぼうよ」と誘っていると考えられます。パンチの威力も強くなく、ときにはゴロンと仰向けになってみせたりも。

飼い主さんに向かって走り寄りながらパンチしたり、家具の隙間から突然パンチしたりすることもあります。これらの行動は、猫同士のコミュニケーションの中でも見られるようです。いわば「狩りごっこ」のようなもので、飼い主さんや同居猫を獲物に見立てて遊んでいるのです。

また、猫パンチはストレス発散の効果もあるといわれています。おもちゃや飼い主さん相手に軽くジャブを打つことが、猫の好奇心や遊び心を満たすこともあるのです。

2.警告したいから

猫を触ろうとしたときのパンチは、「やめてほしい」「触れないでほしい」という意味が込められています。無理に抱っこしようとしたり、スキンシップを取ろうとしたりするのは、猫にとってストレスとなる場合があるのです。こんなときは少し爪を出しており、痛みもあります。

猫は、自分のテリトリーや気分をとても大切にする動物です。甘えん坊な性格でも、人間や同居猫と触れ合いたくない時間があります。自分の気持ちを尊重しない相手に対して、猫パンチで牽制しようとしているというわけです。

いわば猫からの警告といっても過言ではなく、「これ以上触ったら本当に怒るよ」と主張している場合も。大好きな家族に対しても行うことがありますので、爪を立ててパンチしたときは注意しなければなりません。

3.攻撃したいから

爪を根元から立てているのは、攻撃のパンチです。足の動きも大きくなり、毛を逆立てたり、シャーシャーと威嚇の声を出しているときもあります。人間と接点のなかった野良猫を保護したり、子供がしつこく猫を追い回しているときなどに見られます。

基本的に、爪を立てて足を振り下ろすようにパンチするのは、獲物を仕留めるときに見せるものです。そのため攻撃としての威力は高く、人間でも怪我をすることがあるほどです。普段おとなしい性格の猫でも、動物病院に連れて行こうとしたり、爪切りをしようとしたり、身の危険を感じたときには攻撃のパンチを繰り出します。

猫パンチの対応方法

遊びに付き合う

可愛らしく「遊びたい」とパンチしてきたときは、ぜひお誘いに乗ってあげましょう。そのまま手遊びするもよし、おもちゃを出してあげても構いません。遊びたい気持ちがおさまったら、パンチも自然としなくなります。また、目を見つめながら軽くパンチしてきたときは、膝に乗せて撫でてあげると喜ぶでしょう。

ただし、遊びによってテンションが上がりすぎると、無意識に猫パンチが強くなってしまうこともあります。小さな子供や同居猫が怪我をする可能性もあるので、ときにはクールダウンさせることも大切です。

そっとしておく

「触らないで」とパンチをされたときは、静かに身を引くのがベターです。猫にとって、ひとりの時間はなくてはならないもの。睡眠や毛づくろいをしている場合もあるので、邪魔をしないことが大切です。

スキンシップを取るのは、猫の気分が乗ったときだけにしましょう。なでてほしいときには、猫からアピールしてくれるはずです。

しつけをする

攻撃としてのパンチが続く場合、小さな子供や同居猫が怪我をする心配があります。そこで、パンチを繰り出したときに、第三者に大きな音を出してもらうのがおすすめです。人間や他の猫に怒りの矛先を向けることなく、パンチの頻度を下げることができるかもしれません。

もちろん、猫へのメンタルケアは忘れないようにしましょう。

まとめ

猫パンチには、大きく分けて「遊び」「警告」「攻撃」の3つがあります。パンチの威力や表情、鳴き声などの差で、その種類を見分けることも可能です。

猫パンチされたときには、ぜひどんな気持ちなのか考えてみてください。