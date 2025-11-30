国産スマホ衰退は”ガラパゴス化”のせいではなかった…「iPhone離れ」が進むのに日本産Androidが売れない「本当の理由」

国産スマホメーカーの苦境

MMDLaboが運営するMMD研究所が2025年10月21日に発表した調査データによると、メイン利用のスマートフォン端末の利用率は、iPhoneが48.3%、Androidが51.4%になったとのこと。Androidを採用した端末の利用率が半数を超えたことで、「iPhone大国」だった日本の市場環境が大きく変わったとして話題となったようだ。

だがそのAndroidを採用するスマートフォンメーカー、中でも国内メーカーは厳しい状況にある。海外市場での存在感がゼロに等しいのは言うまでもなく、国内でもグーグルの「Pixel」シリーズの急進などによって、シェアを大きく落としている状況にある。

先とは別の調査になるが、MM総研が2025年11月17日に発表した2025年度上期の国内携帯電話端末の出荷台数調査によると、メーカー別スマートフォン出荷台数シェアではアップルが圧倒的1位を獲得し、以下グーグル、韓国サムスン電子と海外メーカーが上位に並ぶ一方、シャープは4位、FCNTは5位、ソニーはそれ以下の「その他」扱いとなっている。

各社の新機種発売タイミングなどによって左右される部分はあるものの、以前と比べても国内メーカーが総じて厳しい状況となっている様子を見て取ることができる。

それに加えてソニーは2025年、フラッグシップモデルの「Xperia 1 VII」で電源関連のトラブルが生じ、一時販売が停止する事態となった。同社がこれまでそうしたハードウェア面でのトラブルを起こすことはなかっただけに、今回のトラブルでソニーがスマートフォン事業から撤退するのでは、と心配の声が多く挙がったことも確かだ。

なぜここまで国内スマートフォンメーカーが厳しい状況にあるのか。よく言われることは、国内で販売数が多い携帯大手向けの販売に偏重した戦略を取り続けたことで製品が“ガラパゴス化”し、海外市場でシェアを取ることができず国内市場に閉じこもり続けたため……というものだ。

だがこれまでの国内外でのスマートフォンメーカー動向を見るに、そうした分析は的外れな部分が多いと筆者は感じている。

いくつか例を挙げると、現在のソニーのスマートフォン事業は、通信機器大手のエリクソンと合弁で展開していたソニー・エリクソンがベースとなっており、スマートフォン黎明期には現在につながるXperiaシリーズが人気を博すなどして、世界大手メーカーの一角を占めていたこともある。

また京セラは、かつて高耐久スマートフォンや低価格端末などの人気により米国市場で長らくシェア上位を獲得していたし、シャープも事業の主体は国内ながら、中国や欧州など海外市場へのチャレンジを継続、台湾やインドネシアでは継続的にスマートフォンを販売している。スマートフォン時代に生き残った国内メーカーは、必ずしも日本市場に閉じこもっていた訳ではないのだ。

世界市場を塗り替えた中国メーカーの台頭

それにもかかわらず、なぜ国内のスマートフォンメーカーがいま非常に厳しい状況にあるのか。その発端は日本にいるとなかなか見えづらいのだが、世界市場における中国メーカーの台頭が非常に大きく影響している。

日本でもシャオミ(Xiaomi)やオッポ(OPPO)、ZTEといった中国メーカーがいくつか参入しているが、シェアは小さく存在感も大きいとは言えない。だが日本を一歩離れると、今や中国メーカーが世界のスマートフォン市場を席巻しているといっても過言ではない状況にある。

実際、世界のスマートフォン市場ではシャオミやオッポだけでなく、ビボ(vivo)やリアルミー(realme)、そして「TECNO」など複数のブランドを展開するトランシオン(Transsion)など、スマートフォンで日本には参入していないメーカーがシェア上位に多数ランクインしている状況にある。また米中摩擦の影響でスマートフォン開発に大きな制約を受けているファーウェイ・テクノロジーズも、中国ではすでに復活を果たしており同国内ではシェア上位を獲得している。

それら中国メーカーが台頭したのは、今からおよそ10年前のこと。元々中国メーカーは自国に大きな市場を持ち、価格競争力には強みがあったのだが、この頃になると技術力も高め、高性能かつ一定の品質を持つスマートフォンを提供できるようになったことから、価格競争力が求められる新興国を中心にシェアを急拡大していった。

その影響を強く受けたのが既存のスマートフォンメーカーで、中国メーカーの低価格攻勢により価格の引き下げを余儀なくされ、急速に業績が悪化したのだ。

その象徴的な例がソニーで、当時スマートフォン事業を担っていたソニーモバイルコミュニケーションズが2014年、大幅な赤字を計上してソニーグループ全体の経営をも揺るがす事態に陥っている。

そして中国メーカーの攻勢で厳しい状況に追い込まれたのは日本メーカーだけに限らない。実際、台湾のHTCは経営危機に陥った末、スマートフォン事業の多くをグーグルに売却してVRに事業の主軸をシフトし、スマートフォンでは日本をはじめ多くの国の市場から姿を消した。また韓国LGエレクトロニクスも、長年スマートフォン事業での赤字が続いた結果、2021年に撤退へと至っている。

かつての世界大手メーカーがことごとく業績悪化の憂き目に遭っており、独自路線を貫く米アップルと、規模の面で唯一対抗できた韓国サムスン電子が世界市場でなんとか生き残った、というのが実情なのだ。

それゆえ国内メーカーはある意味、規模は縮小したもののよく生き残ることができた、とも言えるのだが、それは日本市場による下支えがあったからこそでもある。なぜなら日本市場は中国メーカーの影響が小さく、しかも携帯大手からの安定した販売が見込めたので、それが国内メーカーの支えとなった訳だ。

・・・・・・

【つづきを読む】『中国勢がAndroidを席巻するなか、XperiaやAQUOSが危機に…国産スマホが“オワコン化”した意外な背景』

【つづきを読む】中国勢がAndroidを席巻するなか、XperiaやAQUOSが危機に…国産スマホが”オワコン化”した意外な背景