【ポップマート池袋PARCO店】抽選による整理券での入店レポート！ラブブの入荷、人気商品は？渋谷との違いも！

日本でも大人気の中国のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」。直営店の一部の日時には入店整理券（事前抽選制）が配布されています。

2025年11月現在、「LABUBU（ラブブ）」をはじめとする「THE MONSTERS」シリーズのぬいぐるみ商品などの人気アイテムは、整理券の対象時間に販売しているため、欲しい人はまず整理券を入手する必要があります。

筆者は、10月下旬に「池袋PARCO」（豊島区南池袋1-28-2）の本館6階にあるショップの整理券をゲットしました。

一部商品は入店前にオーダー

池袋駅直結の好立地の「池袋PARCO」。その6階にあるポップマートの直営店は、イエロー＆ブラックの店内装飾が目を引きます。

直営店の中では、入店整理券の当選人数（配布枚数）が少なく、160人です。今回筆者は150番台の整理番号で、最終枠（14時30分〜15時0分）に入店することができました。

入店開始前には店舗横に整理番号順に並びました。その後入口で整理番号と身分証のチェックがあり、そのタイミングでラブブやジモモのぬいぐるみをはじめとする一部商品のオーダーを受け付けていました。

筆者は渋谷マグネット店、渋谷PARCO店に入店したことがありますが、入店前にオーダーを受け付けるパターンは初めてでした。商品名・横・個数が記載されたオーダー用のシートがあり、店員が記入した紙をいったん受け取りました。

これまでは入店後すぐにレジ前に行列ができていましたが、池袋PARCO店ではほとんどの人が店内を見て回ってから会計の列に並んでいました。人気商品を先に注文したことで、焦らずに店内を見て回れるのはうれしいです。

この日、事前オーダーの対象には、複数のラブブのぬいぐるみペンダントのほか、「THE MONSTERS Big into Energy Series-ROCK THE UNIVERSE ぬいぐるみ」（9900円）、「ハッピー ハロウィン パーティー シリーズ おすわりパンプキン ぬいぐるみペンダント」や「THE MONSTERS FALL IN WILD ぬいぐるみペンダント」（各4400円）がありました。そのうち、最大2種類まで選んで購入することができるとのことでした。

また、レジのうしろにはこの日に発売されたばかりの「SKULLPANDA x Wednesday ぬいぐるみ（ネヴァーモア学園制服バージョン）」（4510円）もありました。ほかにも「LABUBU × PRONOUNCE - WINGS OF FORTUNE ぬいぐるみ ペンダント」（5500円）、「THE MONSTERS Let's Checkmate ぬいぐるみペンダント」（4400円）があり、こちらも別途購入可能でした。

この日は、15時以降は事前予約なしでの入店ができました。ただ、混雑緩和のため、16時までの入店には「フリー入場整理券」が必要との記載がありました。整理券は当日11時から配布していたようで、すでに配布終了となっていました。なお、整理番号はランダム配布のため、早く並んだから早く入店できるわけではないようです。

ちなみに、有料の紙袋は3サイズ（30円〜50円）があり、購入した商品にあった袋を購入できます。

以上、池袋PARCO店の紹介でした。ポップマートの直営店に行ってみたい人に参考になったらうれしいです。

（C）POP MART ＆ How2work Limited & Kasing Lung.

（C）POP MART. All rights reserved.

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）