【実話】「子供は30歳までいらない」と言う夫!?妊活に協力しない夫の本音に驚愕＆すれ違う新婚夫婦【著者に聞く】
【漫画を読む】「子供は30歳までいらない」と言う夫だが…!?
ぺ子(@pntmaster)さんは、SNSやブログを中心に実話に基づいた作品をいくつも公開している。SNSに投稿された『妊活するほど離れる夫』という作品はフォロワーさんの実体験を基に描かれ、話題となっている。本作を紹介するとともに、著者に「子供は30歳までいらない」という夫の発言などについてもインタビューした。
※この作品は事実に基づいたフィクションであり、実在する人物・団体とは関係ありません。
夫と先日の挙式について話しながら、余韻に浸る妻。最高の挙式を無事に終えたので、妻は「子ども、早く欲しいよね！」と笑顔で話す。この間友達の赤ちゃんを抱っこして、すごくかわいかったという。
妻が子作りに前向きになっていると、夫は冷静は表情で「子供は30歳までいらない」と言うではないか!?その言葉を聞いて妻が動揺していると、更に夫は「結婚こんなに早くしなくてもよかったんだよね」と話す。
夫は職場の同僚から「結婚した途端お小遣い制になるのマジで理解できない」など、結婚してからの愚痴や不満を聞いているようだ。
それを聞いた妻は「それは他人の話であって…」と言うが、「他人事じゃないね」という夫。子どもに時間もお金も取られ、友達と好きに遊べなくなるのが嫌だという…。
3年付き合って結婚したが、子供を作るのをこんなに嫌がる夫の本音を知って、妻は憤りを感じるのであった。
――本作を描いたきっかけについて、お聞かせください。
Instagramで妊活のお話を募集した際、このエピソードを寄せてくださった方がいました。「妊活から始まるセックスレス」という悩みは、妊活においては大きなテーマだと感じています。少し脚色はありますが、実話にもとづいています。
――「子供は30歳までいらない」という夫の発言について、ぺ子さんはどう思われますか？
夫婦で子どもを望むタイミングを共有できていれば安心ですが、話し合いがないままだともう一方が不安になってしまうこともあると思います。「妊娠のしやすさ」は年齢と密接な関係もありますので…。
本作は実話をもとに、妊活のリアルについて詳しく描かれている。ぺ子さんのSNSやブログなどではそのほかの作品も投稿されているので、興味があればぜひ読んでみて！
取材協力：ぺ子(@pntmaster)
