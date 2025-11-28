カウンセラーが解説、興味のない仕事でも心がすり減らない「ライスワーク」と「ライフワーク」の分け方
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
カウンセラーで作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【やる気ゼロ】仕事が嫌で心がすり減る…退職判断と『続ける動機作り』を解説」と題した動画を公開。「業界に全く興味がないが、生活のために仕方なく仕事をしている」という相談に対し、仕事を続けるための具体的な考え方を解説した。
Ryota氏はまず、仕事を続けるためには「動機」が不可欠であると指摘する。動機には、好奇心や興味といった「内発的動機」と、報酬や称賛など外部からの評価を目的とする「外発的動機」の2種類があるが、最も問題なのは「動機不在」の状態であると語った。動機がなければ、何のために働いているのか分からなくなり、いずれ燃え尽きてしまうという。
その上で、Ryota氏は現状を打開する考え方として「ライフワーク」と「ライスワーク」を分けることを提案した。ライスワークとは「食べるための仕事」、ライフワークは「人生をかけてやりたいこと」を指す。現在の仕事をライスワークと割り切り、プライベートの時間でライフワークを見つけ、育てることで、仕事への精神的な負担を軽減できると説明した。
また、キャリアプランの視点も重要だという。興味のない仕事であっても、「3年間働いて資金を貯め、次のステップに進むための準備期間」と位置づけることで、明確な目的が生まれる。Ryota氏は、これを「キャリアのステップとして今の仕事をどう使えるか」という視点で捉えることが大切だと述べた。
さらに氏は、「体力のみを使う職場は注意が必要」と警鐘を鳴らす。体力は年齢とともに衰え、代わりがきくため、長期的なキャリアとしてはリスクが高い。体力以外のスキルを身につけることの重要性を強調した。
最後にRyota氏は、仕事に何を求めるかを明確にすることの重要性を説いた。給料、スキル、やりがいなど、自身が仕事に求めるものをはっきりさせることで、仕事選びが楽になり、妥協できるラインも明確になる。働き方が多様化する現代において、固定観念に縛られず、自分なりの納得を探すことが大切だと締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。