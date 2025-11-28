2025Ç¯¡ÖºÇ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿Ì¾¸À¡×¤Ï¡© Ì¾¸À¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈºîÈ¯É½
¡ÖÀäË¾¤ÎÎÙ¤Ï¡¢´õË¾¤ä¡×¡£NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¡¢¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ëËÄÂç¤Ê¿ô¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¤ï¤Ã¡¢¤¤¤¤¸ÀÍÕ¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾¸À¤¬¡¢Æü¡¹¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤¾¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿Ì¾¸À¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö´¶Æ°¤¹¤ëÌ¾¸À¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡£2017Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç9²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥Èºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿ÅÁ¤¨Êý¸¦µæ½ê¡¡¿ùÄ¾¼ù¡Ë
2024Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Ï·Ç¤²Â³¤±¤Ê¤¤ã¤¿¤À¤Î¥´¥ß¤¯¤º¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¸À¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡ÖÌ¾¸À¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¤³¤È¤·1Ç¯´Ö¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¿·Ê¹¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö´¶Æ°¤¹¤ëÌ¾¸ÀNo.1¡×¤ò·èÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ÌÀÐº®¸ò¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÇÈ¤¬¡¢Æü¡¹¡¢²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢
¡ Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÏÂ¤à¡Ë¸ÀÍÕ
¢ ¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¡ÊÅö¤¿¤êÁ°¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ë¸ÀÍÕ
¤ò¡Ö´¶Æ°¤¹¤ë¸ÀÍÕ¡×¤È¾Î¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤â´ª°Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¥ß¥Í¡¼¥Èºî¤ò10¸Ä¤Ë¸·Áª¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤ä¡¢·ÐºÑ³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤â¤Ä¿³ºº°÷¤¬¡¢ËèÇ¯¡¢½ÏµÄ¤ò¤«¤µ¤Í¤Æ·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ½÷ÀÊÛ¸î»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ä«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Îº´ÅÄÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¡Ë¤¬Êü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¡Ö¸½¼Â¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤í¡¢ÍýÁÛ¤Ð¤Ã¤«¤êÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ê¡×¤È¤ÎÆ±Î½¤ÎÀ¼¤«¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÆÒ»Ò¤¬ÅÜ¤ê¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢ÍýÁÛ¤ò·Ç¤²¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°ÕÌ£¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÍýÁÛ¤ò·Ç¤²Â³¤±¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¿Í¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÁÛ¤ò·Ç¤²Â³¤±¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤ÏÈãÈ½¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÈãÈ½¤¹¤ë¤ä¤Ä¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«°Õ¼±²á¾ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤äÀ¤´ÖÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
