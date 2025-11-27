µ¡Æ°Ââ°÷¤¬ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äµ¿¤¤¡¡Ê¡²¬¸©·Ù¡¢Æ±Î½¤ÎÉþÃ¦¤¬¤»¤¿¤«
¡¡Æ±Î½ÃËÀ¤ÎÉþ¤òÌµÍý¤ä¤êÃ¦¤¬¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤¬27Æü¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂè2µ¡Æ°Ââ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃËÀ¥¹¥¯¡¼¥ÐÂâ°÷¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÆ±Î½¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç¤â½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤Ï°û¼ò¤òÈ¼¤¦²ñ¹ç¤Çµ¯¤¤¿¡£Èï³²´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢´Æ»¡´±¼¼¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ç¤Ï8·î°Ê¹ß¡¢´´Éô¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤äÅð»£»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£½÷À¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¡¢·º»öÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿ÃËÀ·Ù»ëÀµ¤¬ËÜÉôÄ¹Ãí°Õ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼¿¦¤·¡¢¿Í¿È°ÂÁ´ÂÐºö²ÝÄ¹¤À¤Ã¤¿ÃËÀ·Ù»ë¤â¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç²ü¹ð½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£