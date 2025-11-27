Ê¡²¬¸©·ÙËÜÉô

¡¡Æ±Î½ÃËÀ­¤ÎÉþ¤òÌµÍý¤ä¤êÃ¦¤¬¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤¬27Æü¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂè2µ¡Æ°Ââ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃËÀ­¥¹¥¯¡¼¥ÐÂâ°÷¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÆ±Î½¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç¤â½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£

¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤Ï°û¼ò¤òÈ¼¤¦²ñ¹ç¤Çµ¯¤­¤¿¡£Èï³²´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢´Æ»¡´±¼¼¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¸©·Ù¤Ç¤Ï8·î°Ê¹ß¡¢´´Éô¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä»ö·ï¤äÅð»£»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£½÷À­¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¡¢·º»öÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿ÃËÀ­·Ù»ëÀµ¤¬ËÜÉôÄ¹Ãí°Õ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼­¿¦¤·¡¢¿Í¿È°ÂÁ´ÂÐºö²ÝÄ¹¤À¤Ã¤¿ÃËÀ­·Ù»ë¤â¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç²ü¹ð½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£