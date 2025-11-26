＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」２位に名村造 ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」２位に名村造

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１０時現在で、名村造船所<7014.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



同社が１０日に発表した２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算で、営業利益が前年同期比２８．６％減の１０７億７２００万円にとどまったことが売り予想数の上昇につながっているもよう。ただ、日足チャートでは中期トレンドを示す７５日移動平均線が上昇基調にあるなど先高観は根強く、この日の株価は３営業日ぶりに反発している。



なお、４～９月期の売上高は同７．２％減の７２６億１０００万円で着地。主力の新造船事業は大型ＬＰＧ船（ＶＬＧＣ）をハンディ型撒積運搬船と並ぶ今後の主力商品、準主力商品にする戦略への移行期と位置付けたことにより一時的に操業量が低下したことなどが響いた。通期業績予想については売上高１５８０億円（前期比０．８％減）、営業利益２１０億円（同２８．７％減）とする従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS