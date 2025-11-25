amaran Ray 660c

アガイ商事株式会社は、新ライトエンジンを搭載したAputureのLEDライト「amaran Ray」を11月19日（水）に発売した。

amaran Rayは、コンパクトさと高出力を両立したフルカラーLEDライトシリーズ。新開発の「OmniColorライトエンジン」を搭載している。

OmniColorは、赤、青、インディゴ（藍）の波長域を拡張したライトエンジン。高い演色性能を持つという。

ボーエンズマウントに対応し、専用のアクセサリーのほか、汎用アクセサリーの装着も可能。

本体はIP54の防じん・防滴性能を備えるほか、静音設計となっており、SilentとSmartの2種類のファンモードを搭載。Silentモードでは、最大出力時でも28dBAで動作する。

加えて、ハイスピード撮影を可能とするHigh Speed Modeや電源を入れた際に灯体を自動で点灯するStudio Modeを搭載。0～100％無段階調光や360°カラーコントロール、12種類のエフェクトなどの機能を備えている。

amaran Peakバッテリーに対応したamaran Ace E-Lockマウントを搭載。新製品の「amaran Peak 75」が装着できる。また、USB Type-C PD3.0対応のモバイルバッテリーや充電器からの給電にも対応する。

長押しやダブルクリックでショートカットを設定できるFlowTurnノブを採用。本体のほか、アプリを使用した操作にも対応する。NFCを内蔵しており、一度設定しておけばワンタッチでamaranアプリとペアリングできるという。

amaran Ray 60c

最大出力は60W。厚さ4.4cm、重量528.5gの薄型・軽量設計でVlogやYouTube配信、小規模ロケ、取材撮影などを想定している。

折りたたみ可能なオクタ型のソフトボックス「amaran Octa Dome 30」などが同梱されている。

amaran Ray 120c

最大出力：60W カラーチップセット：OmniColor 照度：4,021lm 照射角度：70° CCT：2,300K～10,000K（Standard）、1,800K～20,000K（Expanded：CCT+） CRI：95+ TLCI：95+ SSI（タングステン）：87 SSI（D56）：80 TM-30 RG（平均）：100 TM-30 RF（平均）：94 防じん・防滴性能：IP54 操作方法：本体、amaran App ワイヤレス範囲：80m以下（Bluetooth） 外形寸法：14.5×11.5×4.4cm 重量：528.5g 同梱内容：amaran Ace E-Lock to ベイビーピンアダプターグリップ、amaran Octa Dome 30、amaran Octa Dome 30ディフューザー、amaran Octa Dome 30ライトコントロールグリッド、amaran AC to DC 90Wパワーアダプター（0.5m）、amaran ACパワーケーブル（4m）、amaran Ray キャリングバッグ 価格：3万800円

厚さ5.1cm、重量599.4gのフルカラーLEDライト。「amaran Ray 60c」と幅や高さが同じでありながら、最大出力は倍の120Wに強化されている。

Vlogや小規模ロケなどでの使用を想定。デザインや性能面も共通している。

amaran Ray 360c

最大出力：120W カラーチップセット：OmniColor 照度：8,719lm 照射角度：70° CCT：2,300K～10,000K（Standard）、1,800K～20,000K（Expanded：CCT+） CRI：95+ TLCI：95+ SSI（タングステン）：87 SSI（D56）：80 TM-30 RG（平均）：100 TM-30 RF（平均）：94 防じん・防滴性能：IP54 操作方法：本体、amaran App ワイヤレス範囲：80m以下（Bluetooth） 外形寸法：14.5×11.5×5.1cm 重量：599.4g 同梱内容：amaran Ace E-Lock to ベイビーピンアダプターグリップ、amaran Octa Dome 30、amaran Octa Dome 30ディフューザー、amaran Octa Dome 30ライトコントロールグリッド、amaran AC to DC 90Wパワーアダプター（0.5m）、amaran ACパワーケーブル（4m）、amaran Ray キャリングバッグ 価格：4万1,800円

オーソドックスなモノブロックデザインを採用したフルカラーLEDライト。スタジオなどでの利用を想定している。

最大出力は360W。グリーンやマゼンタの調節にも対応する。

別売の新製品「amaran USB-C to 5-Pin DMX In & Out Adapter」を利用したDMX制御にも対応する。

amaran Ray 660c

最大出力：360W カラーチップセット：OmniColor 照度：23,174lm 照射角度：70°（リフレクターなし）、45°（リフレクターあり） CCT：2,300K～10,000K（Standard）、1,800K～20,000K（Expanded：CCT+） CRI：95+ TLCI：95+ SSI（タングステン）：87 SSI（D56）：80 TM-30 RG（平均）：100 TM-30 RF（平均）：94 防じん・防滴性能：IP54 操作方法：本体、amaran App、DMX ワイヤレス範囲：80m以下（Bluetooth） 外形寸法：25.5×14.8×16.5cm（マウンティングブラケットなし）、25.8×19.4×25.8cm（マウンティングブラケットあり） 重量：3.3kg 同梱内容：amaran リフレクター、amaran AC パワーケーブル（5m）、amaran Blue Bowens保護キャップ、amaran Ray 360c EPP キャリングケース 価格：6万9,300円

大型スタジオや大規模ロケを想定した出力660WのフルカラーLEDライト。基本的な機能は「amaran Ray 360c」と同等。

なお、ジュニアピン・ヘビーピンに対応したヨークを備えており、精密な角度調節が可能となっている。

amaran Mini Fresnel

最大出力：660W カラーチップセット：OmniColor 照度：45,904lm 照射角度：70°（リフレクターなし）、45°（リフレクターあり） CCT：2,300K～10,000K（Standard）、1,800K～20,000K（Expanded：CCT+） CRI：95+ TLCI：95+ SSI（タングステン）：87 SSI（D56）：80 TM-30 RG（平均）：100 TM-30 RF（平均）：94 防じん・防滴性能：IP54 操作方法：本体、amaran App、DMX ワイヤレス範囲：80m以下（Bluetooth） 外形寸法：29.9×18.6×17.9cm（ヨーク部なし）、29.9×24.1×42cm（ヨーク部あり） 重量：5.7kg 同梱内容：amaran リフレクター、amaran AC パワーケーブル（5m）、amaran Blue Bowens保護キャップ、amaran Ray 660c EPP キャリングケース 価格：11万3,300円

「amaran Ray 60c」「amaran Ray 120c」向けの直径12cm径フレネルレンズ。ボーエンズマウントを採用している。

「amaran Ray 60c」の場合、明るさを23,790lux（4,300K/1m）に高められる。「amaran Ray 120c」では42,600lux（4,300K/1m）にアップ。

照射角を15～30°の範囲で変更可能。付属のミニバーンドアによるコントロールも行える。

amaran Mini Reflector

照射角度：15°（Spot）、30°（Flood） Mini Fresnel寸法：18.7×14cm Mini Barn Doors寸法：26.9×17.4×5.9cm Mini Fresnel重量：370g Mini Barn Doors重量：180g 同梱内容：amaran Mini Fresnel、amaran Mini Barn Doors 価格：9,680円

「amaran Ray 60c」「amaran Ray 120c」向けのリフレクター。ボーエンズマウントを採用する。

照射角を25°に、光量を最大5倍にできる。

amaran Fresnel

照射角度：25° 外形寸法：14.5×14.5×15.8cm 重量：130g 価格：2,530円

「amaran Ray 360c」と「amaran Ray 660c」向けのボーエンズマウント対応フレネルレンズ。

「amaran Ray 360c」では最大9倍、「amaran Ray 660c」では最大7倍まで光量を強化できる。得られる最大ルクスはそれぞれ18,110lux、31,700lux（いずれも4,300K/3m時）。

バーンドアが付属する。

amaran Peak 75

照射角度：15°（Spot）、45°（Flood） Fresnel寸法：33.3×19.7cm Barn Doors寸法：49.5×33.1×8cm Fresnel重量：2.4kg Barn Doors重量：1.6kg 同梱内容：amaran Fresnel、amaran Barn Doors、amaran Fresnel キャリングバッグ 価格：2万900円

amaran Ace E-Lockマウントに対応した66.6Whのポータブルバッテリーシステム。価格は1万3,750円。

amaran USB-C to 5-Pin DMX In & Out Adapter

「amaran Ray 360c」と「amaran Ray 660c」のUSB Type-Cポートに接続して、DMX制御を可能にするアダプター。価格は6,270円。