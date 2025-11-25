Aputureから新エンジン採用のLEDライト「amaran Ray」 藍色を含む波長を拡大して演色性を向上
amaran Ray 660c
アガイ商事株式会社は、新ライトエンジンを搭載したAputureのLEDライト「amaran Ray」を11月19日（水）に発売した。
amaran Rayは、コンパクトさと高出力を両立したフルカラーLEDライトシリーズ。新開発の「OmniColorライトエンジン」を搭載している。
OmniColorは、赤、青、インディゴ（藍）の波長域を拡張したライトエンジン。高い演色性能を持つという。
ボーエンズマウントに対応し、専用のアクセサリーのほか、汎用アクセサリーの装着も可能。
本体はIP54の防じん・防滴性能を備えるほか、静音設計となっており、SilentとSmartの2種類のファンモードを搭載。Silentモードでは、最大出力時でも28dBAで動作する。
加えて、ハイスピード撮影を可能とするHigh Speed Modeや電源を入れた際に灯体を自動で点灯するStudio Modeを搭載。0～100％無段階調光や360°カラーコントロール、12種類のエフェクトなどの機能を備えている。
amaran Peakバッテリーに対応したamaran Ace E-Lockマウントを搭載。新製品の「amaran Peak 75」が装着できる。また、USB Type-C PD3.0対応のモバイルバッテリーや充電器からの給電にも対応する。
長押しやダブルクリックでショートカットを設定できるFlowTurnノブを採用。本体のほか、アプリを使用した操作にも対応する。NFCを内蔵しており、一度設定しておけばワンタッチでamaranアプリとペアリングできるという。
amaran Ray 60c
最大出力は60W。厚さ4.4cm、重量528.5gの薄型・軽量設計でVlogやYouTube配信、小規模ロケ、取材撮影などを想定している。
折りたたみ可能なオクタ型のソフトボックス「amaran Octa Dome 30」などが同梱されている。最大出力：60W カラーチップセット：OmniColor 照度：4,021lm 照射角度：70° CCT：2,300K～10,000K（Standard）、1,800K～20,000K（Expanded：CCT+） CRI：95+ TLCI：95+ SSI（タングステン）：87 SSI（D56）：80 TM-30 RG（平均）：100 TM-30 RF（平均）：94 防じん・防滴性能：IP54 操作方法：本体、amaran App ワイヤレス範囲：80m以下（Bluetooth） 外形寸法：14.5×11.5×4.4cm 重量：528.5g 同梱内容：amaran Ace E-Lock to ベイビーピンアダプターグリップ、amaran Octa Dome 30、amaran Octa Dome 30ディフューザー、amaran Octa Dome 30ライトコントロールグリッド、amaran AC to DC 90Wパワーアダプター（0.5m）、amaran ACパワーケーブル（4m）、amaran Ray キャリングバッグ 価格：3万800円
amaran Ray 120c
厚さ5.1cm、重量599.4gのフルカラーLEDライト。「amaran Ray 60c」と幅や高さが同じでありながら、最大出力は倍の120Wに強化されている。
Vlogや小規模ロケなどでの使用を想定。デザインや性能面も共通している。最大出力：120W カラーチップセット：OmniColor 照度：8,719lm 照射角度：70° CCT：2,300K～10,000K（Standard）、1,800K～20,000K（Expanded：CCT+） CRI：95+ TLCI：95+ SSI（タングステン）：87 SSI（D56）：80 TM-30 RG（平均）：100 TM-30 RF（平均）：94 防じん・防滴性能：IP54 操作方法：本体、amaran App ワイヤレス範囲：80m以下（Bluetooth） 外形寸法：14.5×11.5×5.1cm 重量：599.4g 同梱内容：amaran Ace E-Lock to ベイビーピンアダプターグリップ、amaran Octa Dome 30、amaran Octa Dome 30ディフューザー、amaran Octa Dome 30ライトコントロールグリッド、amaran AC to DC 90Wパワーアダプター（0.5m）、amaran ACパワーケーブル（4m）、amaran Ray キャリングバッグ 価格：4万1,800円
amaran Ray 360c
オーソドックスなモノブロックデザインを採用したフルカラーLEDライト。スタジオなどでの利用を想定している。
最大出力は360W。グリーンやマゼンタの調節にも対応する。
別売の新製品「amaran USB-C to 5-Pin DMX In & Out Adapter」を利用したDMX制御にも対応する。最大出力：360W カラーチップセット：OmniColor 照度：23,174lm 照射角度：70°（リフレクターなし）、45°（リフレクターあり） CCT：2,300K～10,000K（Standard）、1,800K～20,000K（Expanded：CCT+） CRI：95+ TLCI：95+ SSI（タングステン）：87 SSI（D56）：80 TM-30 RG（平均）：100 TM-30 RF（平均）：94 防じん・防滴性能：IP54 操作方法：本体、amaran App、DMX ワイヤレス範囲：80m以下（Bluetooth） 外形寸法：25.5×14.8×16.5cm（マウンティングブラケットなし）、25.8×19.4×25.8cm（マウンティングブラケットあり） 重量：3.3kg 同梱内容：amaran リフレクター、amaran AC パワーケーブル（5m）、amaran Blue Bowens保護キャップ、amaran Ray 360c EPP キャリングケース 価格：6万9,300円
amaran Ray 660c
大型スタジオや大規模ロケを想定した出力660WのフルカラーLEDライト。基本的な機能は「amaran Ray 360c」と同等。
なお、ジュニアピン・ヘビーピンに対応したヨークを備えており、精密な角度調節が可能となっている。最大出力：660W カラーチップセット：OmniColor 照度：45,904lm 照射角度：70°（リフレクターなし）、45°（リフレクターあり） CCT：2,300K～10,000K（Standard）、1,800K～20,000K（Expanded：CCT+） CRI：95+ TLCI：95+ SSI（タングステン）：87 SSI（D56）：80 TM-30 RG（平均）：100 TM-30 RF（平均）：94 防じん・防滴性能：IP54 操作方法：本体、amaran App、DMX ワイヤレス範囲：80m以下（Bluetooth） 外形寸法：29.9×18.6×17.9cm（ヨーク部なし）、29.9×24.1×42cm（ヨーク部あり） 重量：5.7kg 同梱内容：amaran リフレクター、amaran AC パワーケーブル（5m）、amaran Blue Bowens保護キャップ、amaran Ray 660c EPP キャリングケース 価格：11万3,300円
amaran Mini Fresnel
「amaran Ray 60c」「amaran Ray 120c」向けの直径12cm径フレネルレンズ。ボーエンズマウントを採用している。
「amaran Ray 60c」の場合、明るさを23,790lux（4,300K/1m）に高められる。「amaran Ray 120c」では42,600lux（4,300K/1m）にアップ。
照射角を15～30°の範囲で変更可能。付属のミニバーンドアによるコントロールも行える。照射角度：15°（Spot）、30°（Flood） Mini Fresnel寸法：18.7×14cm Mini Barn Doors寸法：26.9×17.4×5.9cm Mini Fresnel重量：370g Mini Barn Doors重量：180g 同梱内容：amaran Mini Fresnel、amaran Mini Barn Doors 価格：9,680円
amaran Mini Reflector
「amaran Ray 60c」「amaran Ray 120c」向けのリフレクター。ボーエンズマウントを採用する。
照射角を25°に、光量を最大5倍にできる。照射角度：25° 外形寸法：14.5×14.5×15.8cm 重量：130g 価格：2,530円
amaran Fresnel
「amaran Ray 360c」と「amaran Ray 660c」向けのボーエンズマウント対応フレネルレンズ。
「amaran Ray 360c」では最大9倍、「amaran Ray 660c」では最大7倍まで光量を強化できる。得られる最大ルクスはそれぞれ18,110lux、31,700lux（いずれも4,300K/3m時）。
バーンドアが付属する。照射角度：15°（Spot）、45°（Flood） Fresnel寸法：33.3×19.7cm Barn Doors寸法：49.5×33.1×8cm Fresnel重量：2.4kg Barn Doors重量：1.6kg 同梱内容：amaran Fresnel、amaran Barn Doors、amaran Fresnel キャリングバッグ 価格：2万900円
amaran Peak 75
amaran Ace E-Lockマウントに対応した66.6Whのポータブルバッテリーシステム。価格は1万3,750円。
amaran USB-C to 5-Pin DMX In & Out Adapter
「amaran Ray 360c」と「amaran Ray 660c」のUSB Type-Cポートに接続して、DMX制御を可能にするアダプター。価格は6,270円。