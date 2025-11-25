Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

人気家電メーカー「アイリスオーヤマ」が販売する人感センサー付きのヒーター「セラミックファンヒーター PCH-125D-W」も、29％オフの4,650円（税込）で販売されています。

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) ヒーター セラミックファンヒーター 人感センサー付 1200W ~8畳 幅24×高さ34×奥行11cm PCH-125D-W ホワイト アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) \4,650 （2025/11/25 11:38時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

アイリスオーヤマの人感センサー付きセラミックファンヒーターが29％オフでお買い得

↑「セラミックファンヒーター PCH-125D-W」

人の動きを感知して自動でON/OFFする、人感センサー付きセラミックファンヒーター。必要に応じて人感センサーによる自動運転と、センサーを使わない連続運転を切り替えることができます。また、電気ヒーターのため、電源ONですぐ暖かい風が感じられるのも寒い冬にはうれしいポイント。

幅24×高さ34.1×奥行き11cm、重さ2.1kgとコンパクトで、リビングやキッチン、寝室など、使いたい場所に合わせて持ち運びも簡単です。さらに、活性炭入り脱臭フィルターを搭載しており、部屋を暖めながらも脱臭が可能とのこと。

加えて、本体転倒時や一定時間（人感センサーONの場合は12時間以上経過、連続運動の場合は約3時間）経過した際には自動で電源がOFFになるため、ペットやお子様のいる家庭にも安心できそうです。

人感センサー付きセラミックファンヒーターを買うならAmazonをチェック！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 5000円以下！ アイリスオーヤマのコンパクトヒーターがAmazonブラックフライデーでお得に appeared first on GetNavi web ゲットナビ.