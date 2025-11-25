トヨタ新型「MR2」!? 迫力のワイド＆ローボディ×巨大リアウィングに「即買い！」「迫力やばい」声も！ 高性能4WD仕様？な次期型予想CGが話題に

新型「MR2!?」が話題に

かねてより復活が噂されてきたトヨタ「MR2」。その期待が高まるなか、バーチャルカーデザインを手がけるSRK Designsが、新型MR2の予想デザインを公開しました。

これについて、SNSを中心に注目を集めており、ユーザーからも多くの反響が寄せられています。

巨大リアウィングがカッコイイ！（Photo：SRK Designs）

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「MR2 CG」を画像で見る（77枚）

MR2は1984年に初代モデルが登場、日本の量産乗用車として初めてミッドシップレイアウト（MR）を採用したことで注目を集めました。

初代はカローラ系をベースに1.5リッター、1.6リッターエンジンを搭載。1989年に登場した2代目ではセリカ系に変更され、車格が上がるとともに2リッターエンジンへと拡大されました。

1999年に登場した3代目では、ライトウェイトなオープン2シーターへと転換され、車名も「MR-S」に変更（海外ではMR2名を継続）。

エンジンは1.8リッターにダウンサイジングされましたが、スポーツカー市場の縮小もあり、2007年7月末で生産終了となりました。

そんななか、今回SRK Designsは新型のコンセプトとして、再びクローズドボディを採用し、パワートレインにはEVを想定しています。

スタイルはスーパーカーを思わせるワイド＆ローなフォルムで、迫力あるリアフェンダーや大型リアウイングも装備。また後輪駆動またはリア寄りのAWDが想定されているようです。

EV化によりエンジンは搭載されていませんが、ドア後方のエアインテークはミッドシップレイアウトの象徴として残されており、デザイン上のアイコンとして機能しています。

※ ※ ※

SNSでは「このデザインなら即買い！」「MR2がEVで復活するなら時代に合ってる」「リアウィングの迫力がヤバい」といった声が集まっています。

また「ミッドシップ×EV×AWDって夢の組み合わせ」と、期待を寄せる声も見られました。

なお今回のCGはあくまで予想にすぎませんが、未来のスポーツカー像を期待させる一台といえます。果たして実際にMR2は復活するのかも含め、続報を待ちたいところです。