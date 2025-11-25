°ËÆ£Åí¡¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹♡Rosem¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ç¥Û¥ê¥Çーµ¤Ê¬ËþÅÀ
ZÀ¤Âå¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥â¥Ç¥ë¡¦°ËÆ£Åí¡¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ØRosem¡Ù¤«¤é¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤àÈþ¤·¤µ♡¥Ð¥é¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Î»É½«¥ìー¥¹¤È±ð¤ä¤«¤Ê¥µ¥Æ¥ó¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Ï»ëÀþ¤òÆÈ¤êÀê¤á♡
¥·¥ã¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÃ¯¤â¤¬¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ëÂçÃÀ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Ð¥é¤È¥ê¥Ü¥ó¤Î¾åÉÊ¤Ê»É½«¥ìー¥¹¤Ë±ð¤ä¤«¤Ê¥µ¥Æ¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¤È¤¤á¤¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¤ÏA～G¥«¥Ã¥×¡¢¥¢¥ó¥Àー¥Ð¥¹¥È65～75¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡£¥·¥çー¥Ä¤ÏA65～D75/EFG65/EFG70¤ÏM¥µ¥¤¥º¡¢EFG75¤ÏL¥µ¥¤¥º¡£
²Á³Ê¤Ï4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¥Û¥ê¥Çー¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
BROS¡ßCITEN½é¥³¥é¥Ü♡¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç²÷Å¬¥¹¥¿¥¤¥ë
¥·¥ã¥¤¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï´Å¤µ¤È¿§µ¤¤ÎÀäÌ¯¥Ð¥é¥ó¥¹
¥·¥ã¥¤¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±ð¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Û¥ê¥Çー¤ò±é½Ð¡£ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥ìー¥¹¤È±ð¥µ¥Æ¥ó¤¬¡È²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¿§¤Ã¤Ý¤¤¡ÉÀäÌ¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
Ã«´Ö¥á¥¤¥¯¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ö¥éÀß·×¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò±é½Ð¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏA～G¥«¥Ã¥×¡¢¥¢¥ó¥Àー¥Ð¥¹¥È65～75¡¢¥·¥çー¥Ä¤ÏA65～D75/EFG65/EFG70¤¬M¥µ¥¤¥º¡¢EFG75¤¬L¥µ¥¤¥º¡£²Á³Ê¤Ï4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë
¤É¤Á¤é¤Î¥«¥éー¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£»É½«¤ä¥µ¥Æ¥ó¤Î±ð¤¬¸÷¤ò¼õ¤±¤ÆÈþ¤·¤¯µ±¤¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î¥É¥¥É¥¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹♡
°ËÆ£Åí¡¹¤é¤·¤¤¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÍ·¤Ó¿´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìËç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ëRosem
°ËÆ£Åí¡¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÎRosem¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ï¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È♡
¥Ð¥é¤ä¥ê¥Ü¥ó¤Î»É½«¡¢±ð¥µ¥Æ¥ó¤Î¾åÉÊ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¥Û¥ê¥Çー¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ò¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤ä²Á³Ê¤âÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Åß¤Î¥Û¥ê¥Çーµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°ìËç¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢ö