¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¸å¤Î±§Ãè¤Ï¡Ö°Å¹õ»þÂå¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä½ã¿è¤Ê¡Ö±§Ãè¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈù¼å¤ÊÀ¼¤ÎÀµÂÎ

¤¤¤Þ¤«¤éÌó138²¯Ç¯Á°¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥óÄ¾¸å¤Î±§Ãè¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤òÊü¤ÄÀ±¤â¶ä²Ï¤â¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤»¤º¡¢¤¿¤À°Å°Ç¤¬¹¤¬¤ë¡Ö°Å¹õ»þÂå¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÀ±¤ä¶ä²Ï¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡Ö±§Ãè¤ÎÌëÌÀ¤±¡×¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¿ô²¯Ç¯¤«¤±¤Æ¡¢±§Ãè¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¸÷¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·èÄêÅª¤ÊÅ¾´¹¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢±§Ãè°Å¹õ»þÂå¤Îµ²±¤ò»ä¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÈù¼å¤ÊÅÅÇÈ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö21cmÀþ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæÀ¿åÁÇ¤«¤é¤ÎÈù¼å¤ÊÅÅÇÈ¤Ç¤¹¡£
¸ÅÂå¤«¤é¸½Âå¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÎà¤Î±§Ãè´Ñ¤«¤é¡¢Å·Ê¸³Ø¡¦±§Ãè¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢21cmÀþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²òÌÀ¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤ÎÀ®²Ì¤È¤È¤â¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ø±§Ãè°Å¹õ»þÂå¤ÎÌëÌÀ¤±¡¡21cmÀþ¤ÇÃµ¤ë¡¢±§Ãè138²¯Ç¯»Ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£ËÜµ»ö¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø±§Ãè°Å¹õ»þÂå¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¤«¤é¤Î¶½Ì£¿¼¤¤¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö±§Ãè°Å¹õ»þÂå¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö21cmÀþ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªËÜµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô ÅçÂÞ È»»Î¡Ê¤·¤Þ¤Ö¤¯¤í¡¦¤Ï¤ä¤È¡Ë±ÀÆîÂç³ØÃæ¹ñÀ¾ÆîÅ·Ê¸¸¦µæ½ê¡ÊSWIFAR¡ËÉû¶µ¼ø¡£1987Ç¯¡¢²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²ÊÁÇÎ³»Ò±§ÃèÊªÍý³ØÀì¹¶½¤Î»¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êÅ·Ê¸Âæ¡¢Ãæ¹ñ¡¦À¶²ÚÂç³Ø¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥É¥¯¸¦µæ°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ ÀìÌçÊ¬Ìî¤Ï´ÑÂ¬Åª±§ÃèÏÀ¡¢ÆÃ¤Ë±§Ãè°Å¹õ»þÂå¤«¤é±§ÃèºÆÅÅÎ¥´ü¤Î21cmÀþ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍýÏÀÅª¸¦µæ¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø±§Ãè°Å¹õ»þÂå¤ÎÌëÌÀ¤±¡¡21cmÀþ¤ÇÃµ¤ë¡¢±§Ãè138²¯Ç¯»Ë¡Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òºÆ¹½À®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¸å¤Î¡Ö±§Ãè°Å¹õ»þÂå¡×
±§Ãè¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢ 10⁻³⁵¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¤´¤¯¾®¤µ¤Ê¡Ö¥×¥é¥ó¥¯¥¹¥±¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÎÌ»Ò¤æ¤é¤®¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢±§Ãè¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶Ë¤á¤ÆÃ»»þ´Ö ¤ÎµÞËÄÄ¥¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ç®¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿åÁÇ¤ä¥Ø¥ê¥¦¥à¤È¤¤¤Ã¤¿·Ú¤¤¸µÁÇ¤¬¹çÀ®¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËËÄÄ¥¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤ÎÌ¾»Ä¤Ç¤¢¤ë±§Ãè¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈÇØ·ÊÊü¼Í¡ÊCMB¡Ë¤¬±§ÃèÁ´ÂÎ¤ËËþ¤Á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ÑÂ¬¤Î·ë²Ì¡¢CMB¤Ë¤ÏÌó10ËüÊ¬¤Î1¤È¤¤¤¦¤´¤¯¾®¤µ¤Ê²¹ÅÙÍÉ¤é¤®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊªÍý³Ø¤Î·×»»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤¬º£´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ëCMB¤Ï¡¢±§Ãè¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½ 38ËüÇ¯¸å¡¢¤Þ¤À±§Ãè¤¬Èó¾ï¤Ë¼ã¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¸÷¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏCMB¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±§Ãè¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é38ËüÇ¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¢¤Î¡ÖÀÖ¤óË·¤Î±§Ãè¡×¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
±§Ãè¤¬ÃÂÀ¸¤·¤ÆÌó38ËüÇ¯¤¬·Ð²á¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Çºî¤é¤ì¤¿¿åÁÇ¤ä¥Ø¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¤Î·Ú¤¤¸µÁÇ¡¢¥À¡¼¥¯¥Þ¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤ÆCMB¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¸÷¤êµ±¤¯À±¤ä¶ä²Ï¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ï¡Ö±§Ãè°Å¹õ»þÂå¡ÊDark Ages¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢±§Ãè¤Ï¿¼¤¤°Ç¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°Å¹õ»þÂå¤Î±§Ãè¤òÄ´¤Ù¤ë¼êÃÊ
±§Ãè°Å¹õ»þÂå¤Ë¤Ï¡¢À±¤ä¶ä²Ï¤¬¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±§Ãè¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡Ö¸÷¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Å·Ê¸³Ø¤Ç¤Ï¼ç¤ËÅÅ¼§ÇÈ¤ò»È¤Ã¤Æ±§Ãè¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸÷¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤°Å¹õ»þÂå¤Î±§Ãè¤òÄ´¤Ù¤ë¼êÃÊ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
³Î¤«¤ËÀ±¤ä¶ä²Ï¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢±§Ãè¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Çºî¤é¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î¿åÁÇ¥¬¥¹¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿åÁÇ¥¬¥¹¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï¡¢À±¤¬ºî¤é¤ì¤ëÁ°¤Ï¡ÖÃæÀ¿åÁÇ¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅ¼§ÇÈ¡¢ÆÃ¤ËÅÅÇÈ¤òÊü¼Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢±§Ãè°Å¹õ»þÂå¤Ë¤ÏÀ±¤ä¶ä²Ï¤«¤é¤Î¸÷¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÃæÀ¿åÁÇ¤«¤é½Ð¤ëÆÃ¼ì¤ÊÅÅÇÈ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÅÇÈ¤Ï¡Ö21cmÀþ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÇÈÄ¹¤¬ 21¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Êcm¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£21cmÀþ¤Ï¡¢±§Ãè¤ÎÎò»Ë¤òÃµ¤ë¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Á¡¢¡ÈÆÃÊÌ¤ÊÅÅÇÈ¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å·Ê¸¤¬¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ë¡¢±§Ãè¤ÎÏÃ
±§Ãè¤ÎÃæÀ¿åÁÇ¤¬21cmÀþ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤·¤¯¤ß
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀ¿åÁÇ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ21cmÀþ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡¢´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃæÀ¿åÁÇ¸¶»Ò¤Ï¡¢Ãæ¿´¤ÎÍÛ»Ò¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤ò²ó¤ëÅÅ»Ò¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÛ»Ò¤âÅÅ»Ò¤â¡¢¡Ö¥¹¥Ô¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÌ»ÒÎÏ³ØÅª¤ÊÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¥ó¤Ï¡Ö²óÅ¾¤Î¸þ¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎÌ»ÒÎÏ³ØÅª¤Ê³µÇ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î²óÅ¾¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊØµ¹¾å¡¢¥¹¥Ô¥ó¤Ï¾å¸þ¤¡¦²¼¸þ¤¤ÎÌð°õ¤ÇÉ½¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÍÛ»Ò¤ÈÅÅ»Ò¤Î¥¹¥Ô¥ó¤¬¡ÖÊ¿¹Ô¡×¡ÊÆ±¤¸¸þ¤¡Ë¤Ê¾õÂÖ¤È¡ÖÈ¿Ê¿¹Ô¡×¡ÊµÕ¸þ¤¡Ë¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¸¶»ÒÁ´ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤ï¤º¤«¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¥ó¤¬Ê¿¹Ô¤Ê¾õÂÖ¡Ê¥È¥ê¥×¥ì¥Ã¥È¾õÂÖ¡Ë¤Ï¡¢È¿Ê¿¹Ô¤Ê¾õÂÖ¡Ê¥·¥ó¥°¥ì¥Ã¥È¾õÂÖ¡Ë¤è¤ê¤â¤ï¤º¤«¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Á³³¦¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÄã¤¤¾õÂÖ¤¬ °ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿åÁÇ¸¶»Ò¤Ï¥¹¥Ô¥ó¤¬È¿Ê¿¹Ô¤Ê¾õÂÖ¤Ø¤È°Ü¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Í¾Ê¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³°¤ËÊü½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃæÀ¿åÁÇ¸¶»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÅÅ¼§ÇÈ¡¢¤Ä¤Þ¤ê21cmÀþÅÅÇÈ¤È¤·¤ÆÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ê¿Þ¡Ö21cmÀþ¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¤·¤¯¤ß¡×¡Ë¡£
1¤Ä¤Î¿åÁÇ¸¶»Ò¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥Ô¥ó¤¬Ê¿¹Ô¤«¤éÈ¿Ê¿¹Ô¤ËÊÑ¤ï¤ëÉÑÅÙ¤ÏÌó1000ËüÇ¯¤Ë1²óÄøÅÙ¤ÈÈó¾ï¤Ëµ©¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¤Ç1¸Ä¤Î¿åÁÇ¸¶»Ò¤Î21cmÀþ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢±§Ãè¤Ë¤ÏÅÓÊý¤â¤Ê¤¤¿ô¤Î¿åÁÇ¸¶»Ò¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÎÌ¤Î21cmÀþÅÅÇÈ¤¬Êü¼Í¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¿®¹æ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£21cmÀþ¿®¹æ¤Î¶¯¤µ¤â¡¢±§Ãè¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈÇØ·ÊÊü¼Í ¡ÊCMB¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö²¹ÅÙ¡×¤ÇÉ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£CMB¤Î²¹ÅÙ¤¬Ìó2.73¥±¥ë¥Ó¥ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ 21cmÀþ¤Î¿®¹æ¤Ï¿ô½½¥ß¥ê¥±¥ë¥Ó¥ó¡Ê¥ß¥ê¤Ï1000Ê¬¤Î1¡ËÄøÅÙ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±§Ãè°Å¹õ»þÂå¤Î21cmÀþ¤ÇÃµ¤ë
¸½Âå±§ÃèÏÀ¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê±§ÃèÏÀ¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ö¦«CDM¡Ê¥é¥à¥À¥·¡¼¥Ç¥£¡¼¥¨¥à¡ËÍýÏÀ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î±§Ãè¤Ï68¡ó¤ò¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢Ìó27¡ó¤ò¡ÊÎä¤¿¤¤¡Ë¥À¡¼¥¯¥Þ¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ»Ä¤ê¤Î5¡ó¤òÄÌ¾ï¤ÎÊª¼Á¡Ê¥Ð¥ê¥ª¥ó¡Ë¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤È¶¦¤Ë±§Ãè¼«¿È¤¬ËÄÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿ ¡Ê¿Þ¡Ö±§Ãè¤ÎÁÈÀ®¡Ê¦«CDM¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¡Ë¡£¦«CDMÍýÏÀ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥óÍýÏÀ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥óÍýÏÀ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¦«CDMÍýÏÀ¤Ï±§Ãè¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈÇØ·ÊÊü¼Í¤Î´ÑÂ¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀºÌ©¤Ë³Î¤«¤á¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¤Î¶ä²Ï´ÑÂ¬¤Î ·ë²Ì¤â¦«CDMÍýÏÀ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¿ÍÎà¤Ï¡¢¤³¤Î±§Ãè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¦«CDMÍýÏÀ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤«¡¢±§Ãè¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ê¤éÅ·Ê¸³Ø¼Ô¤Ï¼º¶È¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÆæ¤ÎÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤±§Ãè¤Ê¤ó¤ÆÌÌÇò¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î±§Ãè¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆæ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö±§Ãè¤Î´ðËÜÅªÀ¼Á¡×¤òÄ´¤Ù¤é¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
¤Þ¤ººÇÂç¤ÎÆæ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥À¡¼¥¯¥Þ¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¥À¡¼¥¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤ÎÀµÂÎ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±§Ãè¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¤¥ó¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó»þ¤Ë±§Ãè¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¡¢Ì¤²òÌÀ¤ÎÅÀ¤¬¿ôÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿±§ÃèÏÀ¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÆæ¤ò²òÌÀ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅ·Ê¸³Ø¼Ô¤ä±§ÃèÊªÍý³Ø¼Ô¤¬¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶áÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö±§Ãè°Å¹õ»þÂå¡×¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ËÀ®½Ï¤·¤¿±§Ãè¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±§ÃèÏÀ¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±§Ãè°Å¹õ»þÂå¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÀ±¤ä¶ä²Ï¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤ÊÅ·ÂÎ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Å·ÂÎÊªÍý³ØÅª¤Ê¡ÈÍ¾·×¤ÊÍ×ÁÇ¡É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¡¢½ã¿è¤Ë¡Ö±§ÃèÏÀ¤½¤Î¤â¤Î¡×¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
À±¤ä¶ä²Ï¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤°Å¹õ»þÂå¤Î±§Ãè¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¡È²¿¤â¤Ê¤¤¿¿¤Ã°Å¤Ê»þÂå¡É¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡Ö±§Ãè¤Î´ðËÜÅª¤ÊÀ¼Á¡×¤À¤±¤òÄ´¤Ù¤é¤ì¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÄ¾ÀÜ´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤Î»þÂå¤Î¤³¤È¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Î»Ä¸÷¡Ê±§Ãè¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈÇØ·ÊÊü¼Í¡Ë¤«¤é¡¢¸½Âå¤Þ¤Ç¤Î±§Ãè»Ë¤ò°ìËÜ¤ÎÏ¢Â³Åª¤ÊÊª¸ì¤È¤·¤Æ¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¡Ø±§Ãè°Å¹õ»þÂå¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¤«¤é¤Î¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃÂê¤òÂ³¡¹¤È¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÚÂ³¤¤òÆÉ¤à¡Û¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¸å¤Î±§Ãè¤Ï¡Ö°Å¹õ»þÂå¡×¤À¤Ã¤¿¡Ä½ã¿è¤Ê¡Ö±§Ãè¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Î»Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈù¼å¤ÊÀ¼¤ÎÀµÂÎ
