¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÌç²È¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëEV¤ÎÂçÉý¤Ê²á¾êÀ¸»º¤òÍ½Â¬¡½Ê©¥á¥Ç¥£¥¢
Ê©RFI¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï23Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÌç²È¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÂçÉý¤Ê²á¾êÀ¸»º¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤¬¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥·¥å¥Ô¡¼¥²¥ë¤Ê¤É¤ÎÊóÆ»¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶È³¦ÀìÌç²È¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥È¡¦¥É¥¥¡¼¥Ç¥ó¥Ø¥Õ¥¡¡¼»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëEV¤ÎÀ¸»º¤ÏÀ¤³¦ÈÎÇä¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Î²¤½£»Ô¾ì¿Ê½Ð¤¬²ÃÂ®¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤Î°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÏEVÀ¸»ºµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¥É¥¥¡¼¥Ç¥ó¥Ø¥Õ¥¡¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î1¡Á9·î¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ45¡óÁý¤Î650ËüÂæ¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë790ËüÂæ¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ëEV¤ÎÂæ¿ô¤ÏÀ¤³¦ÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼ÒPwC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î1¡Á9·î¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ36¡óÁý¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î1¡Á9·î¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤ÏÌó91Ëü6000Âæ¤À¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñºÇÂç¤ÎEV¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëÈæ°¡íì¡ÊBYD¡Ë¤Ï²¤½£»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£BYD¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ô¤ÏÌó160ËüÂæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¸»ºÂæ¿ôÁ´ÂÎ¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¤Î¤¬¡¢µÈÍø¡ÊGeely¡Ë¤Î83Ëü6000Âæ¤È¥Æ¥¹¥é¡ÊTesla¡Ë¤Î60Ëü3000Âæ¤À¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂçÉý¤ÊÃÍ²¼¤²¤Ç²á¾êÀ¸»ººß¸Ë¤ò¾Ã²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤ÈÃæ¹ñ¤ÎEVÀ¸»ºÂæ¿ô¤Îº¹¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥¥¡¼¥Ç¥ó¥Ø¥Õ¥¡¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»îÎý¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë