¡È±ØÊÛ¡É¤¬¤Ê¤ó¤È´Ú¹ñ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿·ï¡ª ¼Â¤Ï·ë¹½¥ì¥¢¡Ä¡© ÆüËÜ¤È°ã¤¦¤Î¤«&¥¦¥Þ¤¤¤Î¤«»î¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì
¡ÖÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤±¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÅ´Æ»¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¥½¥¦¥ë±Ø¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î±Ø¤Ç¤Ï¡È¤ª¤Ê¤¸¤ß¡É¤Î¤â¤Î¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï±ØÊÛ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤±ØÊÛ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥å¥ë¥êÉÔ²ÄÈò¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ö´Ú¹ñ¤Î±ØÊÛ¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡Å´Æ»±Ø¤Ê¤É¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë±ØÊÛ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹µ÷Î¥Å´Æ»¤Ç¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤ÆÄêÈÖ¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÅ´Æ»¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Ï°û¿©¤¬´ðËÜ¶Ø»ß¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñÈÇ¿·´´Àþ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹âÂ®Å´Æ»¡ÖKTX¡×¤ÏÎã³°¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë±Ø¤Î¡ÖKTX¡×¥Û¡¼¥à¤Î2³¬ÉôÊ¬¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÆâ»ý¤Á¹þ¤ßÍÑ¤Î¿©»ö¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÊÛÅö¤Î¤³¤È¤ò¥È¥·¥é¥¯¤È¸Æ¤Ó¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î±ØÊÛ¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¾Î¤ÏÆÃ¤ËÌµ¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖKTX¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëKORAIL¡Ê´Ú¹ñÅ´Æ»¸ø¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ì¡¼¥é¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÛÅö¤òÍ½ÌóÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Çä¤ê·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤ËÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¾è¼ÖÃæ¤Ë¾èÌ³°÷¤¬ÀÊ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â2025Ç¯¸½ºß¡¢Ãæ»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥½¥¦¥ë±Ø¤ÎÇäÅ¹¤â¡¢°ÊÁ°¤ÏÊÛÅö¤Î¼ïÎà¤ä°·¤¦Å¹ÊÞ¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÊÛÅöÈÎÇä¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡×¤â½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÎÇäÅ¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¤äÊÒ¼ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Õ¡¼¥É¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¼ç¿©+¤ª¤«¤º¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î±ØÊÛ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¸½ºß¤Î´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ØÊÛÊ¸²½¤ÏÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡ÖKTX¡×¤Î¾è¼Ö»þ´Ö¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÄ¹¤¤Ï©Àþ¤ÏÁ´Ä¹417km¤Î¥½¥¦¥ë¡Á³ø»³¶è´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾è¼Ö»þ´Ö¤ÏºÇÃ»¤Ç2»þ´Ö15Ê¬¡¢ºÇÄ¹¤Ç¤â3»þ´Ö25Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¼ÖÆâ¤Ç²á¤´¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£KTX¤Î¤è¤¦¤ÊÅ´Æ»¤¬Ää¼Ö¤¹¤ë±Ø¤Ï°û¿©Å¹¤¬¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÊÛÅö¤òÇã¤Ã¤Æ¼ÖÆâ¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾è¼Ö¤ÎÁ°¸å¤Ç²÷Å¬¤Ë¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢KTX¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤Ï¥«¡¼¥È¤ò²¡¤·¤¿ÈÎÇä°÷¤Ë¤è¤ë¼ÖÆâÈÎÇä¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢2017Ç¯º¢¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯Îà¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤À¤±¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÉ÷Á°¤ÎÅô²Ð¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥½¥¦¥ë±Ø¤Ë±ØÊÛ¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¿©¤Ù¤ë¿©»ö¤Ï¡¢Ì£¤è¤ê¤â¤½¤ÎÂÎ¸³¼«ÂÎ¤ËÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â³ä¹â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢É®¼Ô¤Ï¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò´Ú¹ñ¤Çµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¥½¥¦¥ë±Ø¹½Æâ¤Î3Å¹ÊÞ¤ÇÊÛÅö¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Ç¡Ö¤¤¤Ê¤ê¼÷»ÊÊÛÅö¡×¤Ë¥È¥é¥¤
¡¡ºÇ½é¤ËÊÛÅö¤òÇã¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ï¡Ö¥·¥§¥Õ¥¨¡¦¥Ï¥ó¥¥£¡Ê¥·¥§¥Õ¤Î¿©»ö¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ï¼÷»Ê¤äµû²ðÎà¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢ÇäÅ¹¤ÎÀµÌÌ¤Î¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤Ë¤ÏÊÛÅö¤Î¼ÂÊª¤¬ÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÄêÈÖ¤Î¤Ë¤®¤ê¼÷»ÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ä¥µ¡¼¥â¥ó¥µ¥é¥À¡¦¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤¤¤Ê¤ê¼÷»ÊÊÛÅö¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î¥½¥¦¥ë±Ø¡£½éÂå¤Î±Ø¼Ò¤ÏÆüËÜÅý¼£»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¡¢¸½ºß¤â±ØËÌÂ¦¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉÛÎ±Àî »Ê»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¤Ï¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤ÈÂç²¦¥µ¥¤¥º¡ÊÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¡©¡Ë¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º4¸ÄÆþ¤ê¤Ç9000¥¦¥©¥ó¡¢Âç²¦¥µ¥¤¥º¤Ï2¸Ä¤Ç6000¥¦¥©¥ó¡¢4¸Ä¤Ç12000¥¦¥©¥ó¤Ç¤·¤¿¡Ê11·î14Æü»þÅÀ¤Î¥ì¡¼¥È¤Ç1¥¦¥©¥ó=0.11±ß¡Ë¡£
¡¡¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÌµÎÁ¤Ç¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¡Ê´Ú¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤ë¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ÏÍÎÁ¡Ë¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤È¿©»ö¸å¤Î¸åÊÒÉÕ¤±¤ËÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£¹ØÆþ»þ¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢Îó¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²¦¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¤Ï¡¢À®¿ÍÃËÀ¤Î°®¤ê¤³¤Ö¤·¤è¤ê¤â¤ä¤ä¾®¤µ¤¤°Ì¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾å¤Ë¥Ö¥ë¥³¥®É÷¾ÆÆù¡¢Íñ¾Æ¤¡¢¤¢¤ó¤«¤±¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¥¦¥Ê¥®¤ÎÀÚ¤ê¿È¡¢¹ï¤ß¥«¥Þ¥Ü¥³¤Î¥µ¥é¥À¤¬ÌôÌ£¤Î¤è¤¦¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤¤¤Ê¤ê¼÷»Ê¤«¤¡¡Ä¡Ä¡×¤ÈºÇ½é¤Ï¡È¥¤¥í¥â¥Î¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌôÌ£¤ÈÊÆ¤ÎÌ£¤ÏÈó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¯¡¢Æ¦¤«¸ÕËã¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¤´ÈÓ¤¬ÌýÍÈ¤²¤Ë¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£¼ê¤Å¤«¤ß¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¼ÖÆâ¤Ç¤Î°û¿©¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢±ØÊÛ¤È¤·¤Æ¤ÏËþÅÀ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÊÛÅö¤È¤¤¤¨¤Ð¤´ÈÓ¤È¤ª¤«¤º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÍÆ´ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÏ¢ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£¥½¥¦¥ë¤ÎÇäÅ¹¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤ÊÛÅö¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¯¥ó¥ß¥ó¡¦¥È¥·¥é¥¯¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊÛÅö¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÛÅö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥×¥éÍÆ´ï¤ÎÊÛÅöÈ¢¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¥Ô¥ê¿ÉÆÚßÖ¤áÊÛÅö¤¬10000¥¦¥©¥ó¡¢¥×¥ë¥³¥®¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¤¬10500¥¦¥©¥ó¡¢¥¤¥«¤Î¥Ô¥ê¿ÉßÖ¤áÊÛÅö¤¬10500¥¦¥©¥ó¡¢¥Ó¥Ó¥ó¥ÐÊÛÅö¤¬9000¥¦¥©¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÄêÈÖ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥×¥ë¥³¥®ÊÛÅö¤Ç¡¢¥×¥ë¥³¥®¤ÈÌÜ¶Ì¾Æ¤¤¬ºÜ¤»¤é¤ì¤¿ÇòÊÆ¤Ë¡¢¥¥à¥Á¤ä¾®µû¤Ê¤É¤ÎÉûºÚ¤¬4¼ïÎàÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç11000¥¦¥©¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¥à¥Á¤¬¿É¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Ë1000¥¦¥©¥ó¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤âÉÕ¤±¤ÆÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î±ØÊÛ¤Î¾ì¹ç¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÄ´Íý¡¦ºÊñ¤·¤¿¤â¤Î¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÛÅö¼«ÂÎ¤ÏÎäÂ¢ÊÝ´É¤µ¤ì¡¢Îä¤á¤¿¾õÂÖ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÃíÊ¸¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÊÛÅöÈ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á¡ÊÂÔ¤Á»þ´Ö1Ê¬¤ÈÅ¹Æ¬¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢¤´ÈÓ¤È¤ª¤«¤º¤¬ÃÈ¤«¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎÌ¤Ï¤½¤³¤½¤³¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æù¤â¤´ÈÓ¤âÈþÌ£¤·¤¯¡¢Å¹Æ¬¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¾¤°¤Ë¿©¤Ù¤ì¤ÐËÜ¾ì´Ú¹ñ¤Î¥×¥ë¥³¥®¤¬¼ÖÆâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö´Ú¹ññ»Ò¡×¤òÊÛÅö¤Ç³Ú¤·¤à
¡¡¤µ¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ïñ»Ò¤ò¡Ö¥Þ¥ó¥É¥¥¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Æ¤ñ»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ø¤·ñ»Ò¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥½¥¦¥ë±Ø¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥Ý¡¦¥Þ¥ó¥É¥¥¡Ê¥Þ¥Ýñ»Ò¡Ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ó¥É¥¥¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞÆþ¤ê¤Ç¾¦ÉÊ¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤È¸åÊÒÉÕ¤±¤ËÊØÍø¡ÊÉÛÎ±Àî »Ê»£±Æ¡Ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î±ØÊÛ¤Îñ»ÒÊÛÅö¤ä¥·¥å¡¼¥Þ¥¤ÊÛÅö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤´ÈÓ¤È¤ª¤«¤º¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥ó¥É¥¥¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æù¡¦¥Þ¥ó¥É¥¥¡¢¥«¥ë¥Ó¡¦¥Þ¥ó¥É¥¥¡¢¥¥à¥Á¡¦¥Þ¥ó¥É¥¥¤¬¤½¤ì¤¾¤ì5000¥¦¥©¥ó¡£¥Á¡¼¥º¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤«¤±¤¿¥°¥é¥¿¥ó¡¦¥Þ¥ó¥É¥¥¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬7500¥¦¥©¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÎä¤á¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤Ë¤¯¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥É¥¥°Ê³°¤Ë¡¢ÆÚÆù¤Î¥Ô¥ê¿ÉßÖ¤áÈÓ¡Ê¥¤¥«ÈÇ¤â¤¢¤ê¡Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬9500¥¦¥©¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤È¥¥à¥Á¡¦¥Þ¥ó¥É¥¥¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÇã¤Ã¤Æ¡¢ÊÛÅöÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤ÏßÖ¤áÈÓ¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¥à¥Á¤ÈßÖ¤á¤¿ÀÚ¤ê¿È¤ÎÆÚÆù¤Ë´Ú¹ñ³¤ÂÝ¤¬¹ï¤ó¤ÇÇòÊÆ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÐ§Êª¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¤â¶ñ¤âÇ®¡¹¤Ç¡¢±ØÊÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ÇÈþÌ£¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥ó¥É¥¥¤ÎÊý¤âºî¤êÃÖ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¾ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¤Ëñ²¤Ë¥¥à¥Á¤¬º®¤¼¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êñ¤ó¤ÀÈé¤´¤·¤ËÀÖ¤¤ÊªÂÎ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¡¢ÌÔÎõ¤Ê¿É¤µ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¿É¤µ¤Ï´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àå¤ÎÁÈ¿¥¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê»É·ã¤ÏÌµ¤¯¡¢¾ßÌý¤Ê¤ÉÌôÌ£¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¾è¼Ö»þ´Ö¤¬Èæ³ÓÅªÃ»¤¤´Ú¹ñ¤Ë¡¢¤Ê¤¼±ØÊÛÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤Ë±ØÊÛÊ¸²½¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¡¡1905Ç¯¤Ë¥½¥¦¥ë¤«¤é³ø»³¤Þ¤ÇÅ´Æ»¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿»þ¡¢¤½¤Î±¿¹Ò»þ´Ö¤Ï¤Ê¤ó¤È17»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎÎó¼Ö¤Ç¤ÏÅÓÃæ±Ø¤ÇÈÎÇä°÷¤¬¥Û¡¼¥à¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éÊÛÅö¤òÇä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬´Ú¹ñ¤Î±ØÊÛÊ¸²½¤Î¸¶ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢Îó¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ï°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤»þ´Ö¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ßÊª¤¬¼ÖÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¿©Æ²¼Ö¤Î¤¢¤ëÎó¼Ö¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÏÅ´Æ»¤Î¹âÂ®²½¤È·Ð±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ØÊÛ¤¬ÇÑ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ØÊÛ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ø¤È¤½¤Î¼þÊÕÃÏ¶è¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¸«¤ì¤Ð±ØÊÛ¤ò¼è¤ê°·¤¦±Ø¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¸²½¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Å´Æ»¤Ê¤É¤Ïµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃ¤Ë¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±ØÊÛ¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Îó¼Ö¤Ç¿©¤Ù¤ëÊÛÅö¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Æü´Ú¤Ç²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ëÆü¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£