¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î·Á¤¬»Í³Ñ¿í¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÏÃ¡Û
¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î·Á¤¬»Í³Ñ¿í¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¸½Âå¤Ç¤â½ôÀâ¤¢¤ë¤¬Ææ¤Î¤Þ¤Þ
18À¤µª¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ë±óÀ¬¤·¤¿¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö4000Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¸«²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±óÀ¬¤Ç¤ÏÀï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Î¤Á¤Î²òÆÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¥í¥¼¥Ã¥¿¡¦¥¹¥Èー¥ó¡×¤ÎÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Æー¥Ù¤Î¥«¥ë¥Ê¥¯¿ÀÅÂ¤ä¡Ö²¦²È¤ÎÃ«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÏ¿¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í»¡¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥®¥¶¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤¬¤Ê¤¼»Í³Ñ¿í¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¸½Âå¤Ç¤â²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»Í³Ñ¿í¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏÀ¤¿ÀÏÃ¤¬À¤³¦¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¾ì¤È¤¹¤ë¡Ö¸¶½é¤ÎµÖ¡×¤òÌÏ¤·¤¿·Á¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¸¶½é¤ÎµÖ¡×¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¿À¥éー¤ÎÀ»ÃÏ¥Ø¥ê¥ª¥Ý¥ê¥¹¤ÎµÖ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸¶½é¤Î¿å¡Ö¥Ì¥ó¡×¤«¤éºÇ½é¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ù¥ó¥Ù¥ó¤ÎµÖ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤ì¤òÌÏ¤·¤¿»Í³Ñ¿í¤Î·úÂ¤Êª¤ò¡Ö¥Ù¥ó¥Ù¥óÀÐ¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÄº¾å¤Ë¥Ô¥é¥ß¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¤·¤ÆÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥Ù¥ó¤Ï¡Ö²¿²ó¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Éü³è¤È±Ê±ó¤ÎÌ¿¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ª¥·¥ê¥¹¿ÀÏÃ¤È¤â·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤Î¼ÐÌÌ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷Àþ¤òÌÏ¤·¤¿·Á¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»à¤ó¤À¥Õ¥¡¥é¥ª¤¬ÂÀÍÛ¿À¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Å·¤Ø¾º¤ë¤³¤È¤ò½õ¤±¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ô³ØÅª¤Ê·×»»¤Ç³ä¤ê½Ð¤·¤¿·Á¤À¤È¤¹¤ëÀâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÆæ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÄº¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥é¥ß¥Ç¥£¥ª¥ó
¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÇò¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤À¤Ã¤¿
¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÏÉ½ÌÌÁ´ÂÎ¤¬ÀÐ³¥´ä¤Î²½¾ÑÈÄ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¡¢Çò¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¸åÇ¯¡¢¥«¥¤¥í»Ô³¹ÃÏ¤Î¥â¥¹¥¯¤Ê¤É¤Î·úºà¤È¤·¤ÆÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò ¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÏÃ¡ÙÃø¡§²Ï¹ç Ë¾¡Ê¥¨¥¸¥×¥È³Ø¼Ô¡¦¹Í¸Å³Ø¼Ô¡¿ÃÞÇÈÂç³Ø¿ÍÊ¸¼Ò²ñ·Ï¶µ¼ø¡Ë