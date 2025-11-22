º£Ç¯8·î¤Î´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡¡¸åÂ³¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷4¿Í½ñÎàÁ÷¸¡
º£Ç¯8·î¡¢´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»àË´¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤¿¼Ö¤Î¸åÂ³¼Ö¤Î4¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢10Âå¤«¤é30Âå¤ÎÃË½÷4¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË½÷4¿Í¤Ïº£Ç¯8·î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ç³ÆÌ³¸¶»Ô¤ÎÆ»Ï©¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡ÊÅö»þ66ºÐ¡Ë¤ò¤Ò¤¤¤Æ»àË´¤µ¤»µß¸î¤»¤ºÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢ÃËÀ¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²ñ¼Ò°÷¤ÎÄ¹Æì°ìÊ¿Èï¹ð¡Ê35¡Ë¤¬°û¼ò±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ìÆ»Ï©¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸åÂ³¼Ö4Âæ¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä¹ÆìÈï¹ð¤Ï´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
