阪神の「優勝記念パレード」が、きょう22日、大阪市内で開催される。藤川監督は21日、兵庫県内での球団ゴルフコンペに出席。一大イベントを前日に控え、虎党との“お礼交換”に胸を躍らせた。

「ファンのみなさんに会えるのが非常に楽しみ。自分たちとファンのみなさんで、“ありがとう”と“おめでとう”を言い合える関係性というのは、本当にありがたいよね」

10日に行われた高知市内での優勝パレードには約1万3000人が詰めかけた。大阪市で開催する今回は、主催者は50万人規模を想定している。

前回23年は大阪、神戸2会場でオリックスと同日開催し、大阪で35万人、神戸で30万人が押し寄せた。パレードのルートにつながる道という道が観客で埋まる活況だった。今回は兵庫県が開催を見送ったため大阪1会場となるものの、大群衆に見守られることには変わりない。指揮官はその光景を思い浮かべるようにこう語った。

「タイガースの素晴らしさ、タイガースに集まる素晴らしさというのを、いつまでも残したい、と思える、明日（22日）はそういう一日だと思う。明日の光景をみんなで見て、来年もファンの方に必ず会うために頑張るみたいな、その力に変えたいですね」

パレードは午前10時50分にスタート。大阪市の淀屋橋駅付近の北浜3交差点から心斎橋駅付近の新橋北交差点まで、御堂筋を進む。同道路とその周辺は、午前9時ごろから午後2時ごろまで交通規制がかかる。そのもようは朝日放送が10時45分から独占生放送で中継予定。前回同様に公費は支出せず、大阪府、大阪市と経済界などで構成する阪神タイガース優勝記念パレード実行委員会が、企業の協賛金とクラウドファンディングで事業費をまかなう。

≪首脳陣、選手の乗車振りわけ≫

▼1号車 藤川監督、安藤コーチ、小谷野コーチ、村上、及川、島本、桐敷、中野、近本、高寺、中川、大山、石井、小幡、栄枝

▼2号車 藤本コーチ、片山コーチ、田中コーチ、大竹、高橋、熊谷、原口、前川、岩崎、岩貞、佐藤輝、梅野、木浪

▼3号車 和田コーチ、筒井コーチ、野村コーチ、湯浅、伊藤将、植田、森下、才木、伊原、早川、坂本、豊田、小野寺、糸原、島田、畠