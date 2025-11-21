この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【一生モノの武器】水道工事で食いっぱぐれない国家資格３選／会社の制度で賢く取るキャリアプラン――この動画に登場したのは、二代目。

動画では、若手社会人やこれから就職を考える人に向けて「目の前の給料だけじゃなく、会社の制度を賢く使って一生モノの資格を取得しよう」と熱く語った。



「その会社の制度とか、うまく活用して、自己負担をゼロで、もちろん若い子の将来を支える一生ものの資格を手に入れる方法について、しっかり話せれば」と意気込みを見せた二代目。

「全額ですか？ 全額よ。後で給料から引くとか無しですか？ 無し無し」と、会社の資格取得支援制度の太っ腹ぶりを強調する場面も。



資格の具体例としては、「水道工事においては準中型免許が必要。免許取るのに3、40万とかかかっちゃう。10代の人にとっても大きな負担じゃん」と若者世代の経済状況に寄り添いながら、制度のメリットを解説。また、「給水装置工事主任技術者を持っていると、自分でも起業ができたり、国家資格なので国が認めてくれるプロフェッショナルになれる」とステップアップの道筋を丁寧に示した。



さらに、「一級土木施工管理技師というものがあるから、これが持ってたりすると、大きな工事の現場の司令塔として立てる資格なんだよね」と、将来現場のリーダーとして活躍できるキャリアアップの重要性も語った。



締めくくりとして、二代目は「勉強はやっぱり大変だけど、取ったら自分の価値を高められて一生ものになるから、絶対に勉強した方がいいよ」と若者たちへエールを送った。「将来につなげられるように、この3ステップちゃんと大事にして、やってもらえればいいと思う」と動画を結んだ。