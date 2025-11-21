¡Ö¸í¤Ã¤¿È¯¸ÀÅ±²ó¤¹¤Ù¤¡×¹Â¿¼¤Þ¤ëÆüÃæ´Ø·¸¡ÄÃæ¹ñSNS¤Ë¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤òÙèÙé¤¹¤ëÆ°²è³È»¶¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡ÖÌµ»ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
21Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
22Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ëG20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¸á¸å1»þÈ¾¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤éº£Æü¤Ç1¥«·î¡¢¼õ¤±»ß¤á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÊäÀµÍ½»»¤òÀ®Î©¤µ¤»¡¢Êë¤é¤·¤Î°Â¿´¤ò¹ñÌ±¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ËºÇÍ¥Àè¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼«¿È¤ÎÅúÊÛ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°²½¤¹¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¼Ô¤«¤é¡ÖG20¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤â½ÐÀÊÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÀè·îËö¡¢»ä¤È½¬¼çÀÊ¤È¤Î´Ö¤ÇÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤ÎÊñ³çÅª¿ä¿Ê¤È·úÀßÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊý¸þÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Ë°ìÀÚÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤¬¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡Ù¤È¤·¤¿ÁíÍý¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÃæ¹ñÂ¦¤ÎÈ¿È¯¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ÈÅúÊÛ¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤ª¹Í¤¨¤¬¤Ê¤¤¤«²þ¤á¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤´¼ÁÌä¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë»öÂÖ¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿»öÂÖ¤Î¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÂ¨¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀâÌÀ¤ÏÊ¿ÏÂ°ÂÁ´Ë¡À©À®Î©Åö»þ¤Î°ÂÇÜÁíÍý°ÊÍè¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¤³¤ÎÅúÊÛ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¤È¡¢À¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤ËÃæ¹ñÂ¦¤¬¡Ö¤â¤·ÆüËÜÂ¦¤¬Ãæ¹ñ¤ÈÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤ÎÈ¯Å¸¤òË¾¤à¤Ê¤é¡¢¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁáÂ®¡¢È¿±þ¡£
²ò·è¤Î»å¸ý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÆüÃæ¤Î´Ø·¸°²½¡£
±Æ¶Á¤Ï21Æü¤â¡Ä¡£
JETRO¡ÊÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ë¤¬´Ø¤ï¤ë¸½ÃÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤êÌó20·ï¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¹ñºÝ¹Ò¶õ¤¬11·îËö¤«¤éËèÆü±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿Âçºå¤È¾å³¤¤ò·ë¤ÖÊØ¤ò½µ2Æü¤Ë¸ºÊØ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤Î±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ô¤¤Î¹Ò¶õ·ô¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬¤¹¤Ç¤Ë54Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÀëÅÁÀï¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñ·³¤¬SNS¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤ò¤ä¤æ¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢ÇúÃÆ¤ò»ý¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¢¥Ë¥áÆ°²è¤â¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ò¹¶·â¤¹¤ë¾ðÊóÀï¤ËÆüËÜÂ¦¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï2¤Ä¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÉ¬Í×¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤À¡×¡Ö¾ðÊóÀï¤À¡£ÆüËÜ¤ÏÌµ»ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
22Æü¤«¤é³«¤«¤ì¤ëG20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢21Æü¸á¸å¤ËÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£
³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´üÂÔ´¶¤â¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¡Ö²ñ¤¦Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£