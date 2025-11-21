アメリカで9月の雇用統計が政府閉鎖の影響でおよそ1か月半遅れで発表されました。就業者数は前の月から11万9000人増えて、市場予想を大きく上回りました。

アメリカ労働省が20日発表した9月の雇用統計で、景気の動向を反映する農業部門以外の就業者数は前の月から11万9000人の増加となり、5万人程度を見込んでいた市場予想を大きく上回りました。

一方、失業率は前の月から0.1ポイント悪化し、4.4パーセントでした。

アメリカでは、政府機関の一部閉鎖の影響で経済統計の発表が延期されていたため、9月の雇用統計はおよそ1か月半遅れでの発表となりました。10月分は、政府閉鎖で必要なデータが揃わなかったことから、失業率は発表せず、就業者数を11月分とあわせて12月16日に発表するということです。

11月の雇用統計は当初、12月5日に発表予定でしたが、労働省は普段よりデータ収集に時間をかけるため遅らせたと説明しています。

アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は12月9日と10日に金融政策を決定する会合を開く予定ですが、雇用統計が12月16日に発表されることから判断材料となるデータが揃わない中でさらなる利下げをするか判断することとなります。