お相手は“一般男性”──そう聞くと、いわゆる“普通の会社員”などを想像してしまいがちだが……。

《この度、一般男性と結婚しました。》

女性3人組ユニット『Perfume』のあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）が自身のインスタグラムでこのように結婚を報告したのは、11日のこと。

《昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれている

ファンの人です！笑

ファンの人と結婚することは私の夢でした。

10代の私、おめでとう！やったね！》

“一般男性”かつ“ファンの人”。アイドルファンにとってはある種の“夢”や“期待感”を感じさせるものだった。

しかし、19日、お相手の“素性”を明らかにするスクープが。

「『スポニチアネックス』が西脇さんの結婚相手が、バッグブランドPORTER（ポーター）などを展開する“吉田カバン”こと株式会社吉田の吉田幸裕社長であると報じたのです。2人は古くからの友人関係だったとか。またPerfumeメンバー3人とも普段から吉田カバンを愛用しており、ファンクラブグッズとしてコラボするような関係性でした」（スポーツ紙記者）

’84年生まれで現在41歳の吉田幸裕社長は同社の創業家一族。創業者は彼の祖父から叔父、父と受け継がれ4代目社長となる。

「お相手が世間的にも広く知られた“吉田カバンの社長”だったことが明らかになり、“一般人じゃないでしょ”という声がSNSを中心に上がっています」（前出・スポーツ紙記者）

一般男性は、売上高が200億円を超える創業90年の老舗の鞄メーカーの4代目。確かに“選ばれしエリート”と言えるだろう。“事実”が明らかになった後のSNSの反応について芸能関係者は次のように話す。

「タレントさんが自身のインスタグラムで結婚を発表するケースは増えていますが、今回の西脇さんの文言はかなりラフなものでしたね。正式な報告をする文章ではないので、彼女が使った“一般男性”の意味合いも、“芸能界の人ではないです”ぐらいのニュアンスだったのではないかと思います。

ただ、誤算だったのが発覚のタイミングでしょうね。結婚発表のたった8日後にスポニチアネックスにすっぱ抜かれてしまった。Perfumeの活動休止後に今回の件が明らかになっていれば、ここまでの大きな騒ぎにはならなかったはずですよ」

Perfume は今年の12月31日で活動を休止し、“コールドスリープ”期間に入る。

なにはともあれ、お幸せに！