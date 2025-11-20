高級車をあえて「ドレスダウン」、納車・返金トラブルを巡ってSNS上で話題となっていたオンザスリー（大阪）が破産開始
オンザスリー（株）（TDB企業コード：976005720、資本金100万円、登記面＝大阪府大阪市大正区泉尾1-36-10、代表三上直記氏）は、7月25日に大阪地裁へ自己破産を申請し、11月10日に破産手続き開始決定を受けた。
破産管財人には、寺井昭仁弁護士（弁護士法人御堂筋法律事務所、大阪府大阪市中央区南船場4-3-11、電話番号06-6251-7620）が選任されている。
財産状況報告集会期日は2026年2月26日午後3時30分。
当社は、2008年（平成20年）創業、2011年（平成23年）12月に法人改組。大阪府内で中古車販売店「ゼロカートラブル」を運営していた。
ヨーロッパなどから輸入した高級車を、「チープアップ?」と呼ばれる独自のカスタムであえてドレスダウンすることで車愛好家を中心に人気を博し、納車1年待ちの人気店として各種メディアなどにも取り上げられた2020年11月期には年売上高約8700万円を計上していた。
しかし、店舗の賃借料や人件費といった固定費負担が重く収益性は低調で、2021年11月期は年売上高約6000万円に対して約600万円の当期純損失を計上し、債務超過に陥っていた。
2022年ごろからは「注文した車が納品されない」「返金されない」といったトラブルが表面化し、一部では訴訟に発展するなど動向が注目されていた。
負債は申請時点で債権者約156名に対し、約1億4160万円。
