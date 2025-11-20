Amazon ブラックフライデーにニューバランスの人気シューズが登場へ【明日から】
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon ブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール対象商品の中からニューバランスのシューズをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

長時間の使用でも靴内の快適さが持続。アップデートしたマルチモデル「M413」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] 413 v3

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スポーツから普段履きまで対応。「M413」の2E幅広モデル


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] 413 v3

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アクティブからカジュアルまで幅広く活躍する「M411」


new balance(ニューバランス)

M411

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ニューバランスの防水シューズ。ウォーキングにもおすすめ


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] MW880G

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



幅広で歩きやすいウォーキングシューズ「MW880」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ウォーキングシューズ MW880 v7 Fresh Foam フレッシュフォーム 幅広 メンズ BC7(Eclipse) 26.0 cm 4E

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ウォーキングシューズ MW880 v7 Fresh Foam フレッシュフォーム 幅広 メンズ BA7(CHARCOAL) 27.0 cm 4E

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スポーティな装いに高級感を演出。人気の530シリーズ


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー MR530 ホワイト(SG) 26.5 cm D

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スリムなシルエットがきれいめコーデをサポート。日本限定展開の「UL420M」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー UL420M グレー(AG) 26.5 cm D

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



NBウォーキングの最高位モデルが「Walking Fresh Foam X 880 v7」にバージョンアップ


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ウォーキングシューズ Walking Fresh Foam 880 v7 レディース BB7(Black) 24.0 cm 2E

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



軽くて柔らかい履き心地。通勤履きにもぴったりのシューズ


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ランニングシューズ WE432 【Amazon.co.jp限定】 スニーカー 白 通学 軽量 レディース ホワイト(AW2) 23.5 cm D

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



しっかり開く面ファスナーで着脱もしやすい「IZ996」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ユニセックスベビー IZ996 現行モデル マジックテープ 男の子 女の子ベビー/キッズスニーカー

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



子どもの足の成長をサポートする機能満載の人気モデル「IO313」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ベビー/キッズスニーカー IO313 現行モデル マジックテープ 幅広 男の子 女の子 TG2(PURPLE) 16.0 cm W

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


adidas

[アディダス] ランニングシューズギャラクシー 6コアブラック/コアブラック/コアブラック(GW4138)27.5 cm

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


PUMA(プーマ)

[プーマ] スニーカー Vコート バルク ユニセックス大人 25年春夏カラー ウィスパー ホワイト/グレー バイオレット(04) 23.5 cm

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

[テクシーリュクス] ビジネスシューズ TU-7774S メンズ ブラック 26.5 cm 3E

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


okamoto(オカモト)

[オカモト] 脱げない ココピタ スニーカー用 深め レディース メンズ 綿混 スニーカーソックス 3足組 27.0 cm~29.0 cm Lグレー

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


okamoto(オカモト)

[オカモト] 靴下サプリ まるでこたつソックス あったか 冷え対策 冬 防寒 ルームソックス 532-995

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Champion

トレーナー 長袖 裏毛 刺繍 ワンポイントロゴ クルーネックスウェットシャツ ベーシック C3-W001Z-810-XXL

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Hanes

ビーフィー Tシャツ BEEFY-T 2枚組 綿100% 肉厚生地 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘビーウェイトT H5180-2-010-XL

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


