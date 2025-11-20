Amazon ブラックフライデーにニューバランスの人気シューズが登場へ【明日から】

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールが開催されます。先行セールの価格はAmazon ブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、セール対象商品の中からニューバランスのシューズをご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

長時間の使用でも靴内の快適さが持続。アップデートしたマルチモデル「M413」

スポーツから普段履きまで対応。「M413」の2E幅広モデル

アクティブからカジュアルまで幅広く活躍する「M411」

ニューバランスの防水シューズ。ウォーキングにもおすすめ

幅広で歩きやすいウォーキングシューズ「MW880」

スポーティな装いに高級感を演出。人気の530シリーズ

スリムなシルエットがきれいめコーデをサポート。日本限定展開の「UL420M」

NBウォーキングの最高位モデルが「Walking Fresh Foam X 880 v7」にバージョンアップ

軽くて柔らかい履き心地。通勤履きにもぴったりのシューズ

しっかり開く面ファスナーで着脱もしやすい「IZ996」

子どもの足の成長をサポートする機能満載の人気モデル「IO313」

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。