家に帰ると玄関まで大急ぎでお出迎えしてくれた2匹の柴犬さん。幸せに溢れる微笑ましい光景かと思ったら…まさかの結末に爆笑必至！ツッコミどころ満載の微笑ましい光景は記事執筆時点で19.8万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【動画：帰宅後、玄関を開けた瞬間『2匹の柴犬が出迎えてくれた』と思ったら…あまりにも辛辣な対応】

家に帰ると出迎えてくれた2匹の柴犬

Xアカウント『@pochi0821nana』に投稿されたのは、柴犬「ぽち」くんと「なな」ちゃんのお姿。

この日、外出から帰った飼い主さんが玄関のドアを開けると…階段の上から、ひょっこりと覗き込み、飼い主さんの元へ大急ぎで駆け出してくれたのだといいます。

幸せに溢れる光景かと思ったら…まさかの結末に反響

足並みを揃えるかのように、一生懸命お出迎えしてくれようとするお姿に思わず『あーーー！かわいいっ！』と、悶えていたという飼い主さん。

『あぁ！かわいい！いいこちゃんだねぇえええ！』と、駆け寄ってきてくれたななちゃんの鼻先に触れた瞬間…。

ななちゃんは『はい、サービス終了』とばかりにさっさと踵を返し、目にも留まらぬスピードかつ、一瞬の隙も見せないまま部屋へと戻っていってしまったというのです。

思わず『あぁ！もう帰ってった！はやいっ！』と突っ込んだという飼い主さん。

感動の熱烈歓迎かと思いきや…ななちゃんが見せたコントのようなまさかの行動は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「思ってた数倍帰りが早くて笑っちゃいました」「ほんとすぐ帰るｗｗ」「帰りのほうが早い説」「ノルマこなしてる感ｗ」「柴あるある」「可愛すぎ」などのコメントが寄せられています。

仲良し柴犬コンビの日常にほっこりの連続

ぽちくんとななちゃんは、個性溢れる仲良しコンビ。それぞれ個性に溢れるものの、時に行動をシンクロさせることもあり、その関係性はとても穏やかで愛に溢れたものだといいます。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすぽちくんとななちゃんのお姿は、日々柴犬の魅力や癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pochi0821nana」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。