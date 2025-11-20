党勢低迷が続く立憲民主党で、党創設者の枝野幸男元代表の存在感が顕著だ。

野田氏への援護射撃

「先月末、枝野氏は安全保障関連法に関して“違憲の部分はない。だから変えなくていい”との見解を披露しました。結党以来、問題視してきた集団的自衛権の行使を容認するものと受け止められ、所属議員や支持者たちには驚きと困惑が広がりました。それをよそに、本人は“国会の花形”とされる衆議院予算委員会の委員長職に喜々として取り組んでいますが」

とは政治部デスク。立民は安保法について、長らく“違憲部分の廃止”を声高に主張してきた。

「この発言があった10日前、野田佳彦代表は国民民主党と日本維新の会との三党党首会談で“違憲部分はこれまで見つかっていない”としていました。これを枝野氏が知らないはずはありません」（同）

枝野氏の発言は、野田氏に呼応したものなのか。振り返れば、先の首相指名選挙を前に国民民主の玉木雄一郎代表は野党候補の一本化を模索した。その際、立民は安保法の“違憲部分の廃止”という主張の撤回を求められていた。

「枝野発言は、今後の国会審議を見据えて、代表就任に際して“政権交代を実現するために党の方針を中道路線に修正する”と掲げた野田氏への援護射撃とも受け取られたのです」（同）

言うまでもなく、立民が国民民主や公明党と手を組むには基本政策での一致が必要だ。この点について立民関係者が解説する。

「安保法の扱いが野党結集を妨げるネックでしたが、党内では枝野さんが顧問を務めるリベラル系グループ『サンクチュアリ』の発言力が強い。枝野さんは“自分が発言すればリベラル勢力への抑えが利く”と考えたフシがあります」

「野田さんは決断できなかった」

ところが野田氏は、今月7日の会見で安保法に対する方針に触れ、“いろいろな意見があるが、いま変更するということではない”と明言。さらに“現時点で執行部が路線を変えることはない”とトーンダウンした。

「結局、野田さんは決断できなかったんです。もっとも、二人は昨秋の党代表選で争った間柄。野田さんは自身の発言を容認した格好の枝野さんの真意を測りかねたか、あるいは信じ切れなかったのかもしれません。党内には“枝野さんはけん制球で党内を揺さぶって野田さんから主導権を奪うつもりでは”との見方も少なからずくすぶっていますから」（前出の立民関係者）

財政規律論者として知られる枝野氏は、今夏の参院選前、党内で消費税率引き下げを訴える議員らを「減税ポピュリズム」と厳しく批判し、離党まで求めた。

その枝野氏は、今月7日に衆院予算委員長としてデビューするや、委員長が閣僚や議員を「君」付けで呼ぶ慣例にとらわれず「さん」に変更した。理由を“いまどき目上、年上の方に君なんて呼ばない”としている。

「枝野氏の口癖は“政治は時間の関数”。政治に求められる答えは時とともに変化するという意味だとか」（政治部野党キャップ）

君子豹変か深謀遠慮か。立民党内のやきもきは続く。

「週刊新潮」2025年11月20日号 掲載