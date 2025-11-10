½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ÞÌî¹¬ÃË¸µÂåÉ½¤¬2025Ç¯11·î8Æü¤ËX¤Ç¡¢7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¯ÉÜ¤«¤éÍ¿ÅÞ¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ×ÀÁ¡×¤Ç»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ»ÞÌî»á¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤Å¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢¡ÖºòÆü¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¸á¸å¡¢4»þ´ÖÂ³¤¯¼Áµ¿¤ÎÅÓÃæ¤Ë10Ê¬´Ö¤ÎµÙ·Æ¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÅöÆü¤Î