ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が１９日、都内で行われた「木下グループ」のＣＭ第２弾制作発表会に出席した。

ロバーツ監督は来季の大谷らのＷＢＣ出場については「私が決めることではなくて彼らが決めること。今季は長いシーズンを戦った。ＷＢＣに出場すると決めたら全力でサポートする。投手にとっては負担になるけど、日本のために彼らが決めることだと思う」と話すにとどめた

ロバーツ監督は昨年も１２月に木下グループのＣＭ制作などのために、約２０年ぶりに来日。生まれ故郷の沖縄にも足を運んだ。今年３月には開幕シリーズのカブス戦のために来日し、直近１年で３度目の日本となった。

大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）の３人が所属したドジャースは今季、球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇を果たした。大谷はシリーズＭＶＰを受賞し、山本はワールドシリーズＭＶＰ。朗希も長期離脱はあったが、ポストシーズンでは救援に回って大車輪の活躍を見せた。

３人の活躍については「山本は昨年はメジャーリーグ１年目でマネジメントを慎重にした。今年は本当に大きく成長してくれたのかなと思う。彼を挑戦させることを意識して成長した。朗希は１年目で若い選手で山本とはマネジメントは違ったけど成長してくれたと思う。翔平はスペシャル、スペシャルプレーヤー。来季もＭＶＰを取って欲しい。想像を超えてくるようなプレーをするので今後も楽しみ」とたたえていた。