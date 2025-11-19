この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気YouTuberのゆっくり不動産さんが、自身のチャンネルで「【別世界?!】アンティークに囲まれた異国感溢れるアトリエ戸建てを内見！」と題し、富山県富山市にあるギャラリー兼アトリエの戸建て住宅を紹介した。ゆっくり不動産さんは、全国制覇を目指す中で28都道府県目となる富山を訪れ、その土地の空気や文化にも触れた。



冒頭では、富山の平和群像モニュメントや名物・ます寿司を楽しむなど、現地の雰囲気に触れたうえで物件へ。紹介した物件は、築3年ながら「ヴィンテージギャラリーな戸建て」と評される異彩を放つ一棟。「海外で陶芸を学んだオーナーさんが、作品としての家をテーマに立てた住まい」というだけあり、随所にオーナーのこだわりが光る。玄関扉はフランスのアンティークを使用し、タイルや棚などもほとんどが手作り、“既製品とは違う一枚一枚の表情”を楽しめるデザインとなっている。



内見の中では「床材は外側からモルタル、木、タイルと素材が切り替わっていて、まるで、外から室内へグラデーションで迎え入れるようなデザイン」と語り、天窓や高い天井から差し込む自然光、柔らかなアンティーク家具の数々に「このまま全部購入して住みたい」と感嘆。さらには、ダイニング兼アトリエ空間や猫足バスタブ、三角屋根をすっきり見せるトラス構造のアイデアに「ここの設計士さん、やるやん！」と驚きを隠さなかった。



ゲストルームについては「アリエッティの隠れ家に違いありません」と語り、森の中を思わせるモスグリーン×ワインレッドの内装やブランド撮影にも使われるという多機能性に「色と素材の調和が素敵」と絶賛。加えて、水回りや赤い階段など色彩による場面転換も紹介しながら、「アートの中にしっかり暮らしの目線や構造としての面白さも兼ね備えた、オーナーさんの思いが感じられる内見」と締めくくった。



動画の最後では「次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに」とコメントし、視聴者に向けて「チャンネル登録してね、ラインスタンプも買ったと？」と呼びかけ、アートと暮らしが融合した“新しい住まいの形”を印象づけて動画を終えた。