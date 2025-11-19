がんを公表した元女優の希良梨さん（45）のインスタグラムは18日、黒地に白抜きの文字で「希良梨さんはただいま危篤中でございます」と書かれた画像を投稿した。コメント欄には「やだやだ、帰ってきて」「戻ってきて」「絶対、大丈夫」「祈っています」など安否を気遣う投稿が、相次いでなされている。

希良梨さんは、17日に「良梨は今も癌と闘っています。治ったわけではありません。」などと投稿。ストーリーズでは「マネージャー投稿」とのただし書き付きで、病室とみられるベッドで点滴を受け、横たわっている写真の投稿が繰り返されている。

13日にはインスタグラムへ「隠したくないから言うけど、私の足は、まだ、足の裏もそうだけど 6月に抗がん剤治療を終えて、退院してから、まだ、抗がん剤治療の副作用で痺れ続けている」と告白。「毎日ずっと、こんな体と向き合わなきゃいけないから、正直、たまに嫌になる。だって普通の体じゃないもん」と投稿。「普通に健康に早く体力戻ることだけが 痺れがなくなる事が、今の1番の願いです。病気の先輩方、応援してくださる皆様、どうか私に元気玉をくださいね。私は意外に、気が小さい」とつづっていた。

希良梨さんは24年9月にがんに罹患（りかん）したことを公表、12月に手術を受け、今年1月に転移とステージ3を告白。6月末には最後の抗がん剤治療終えたことを報告。また、7月には芸能界を引退することを宣言し、著名人・文化人として活動を行うことを発表していた。