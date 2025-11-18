【THE BOYZ・JACOB】 大好きなコーヒーは卒業？“公式天使”の最新情報アップデート！
2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、穏やかな性格と優れた歌唱力で魅了するTHE BOYZのリードボーカル・JACOBが登場。“最新のJACOB”をアップデートしてお届けします。
癒しの歌声と“公式天使”オーラで魅了する・JACOB
Check! JACOB（ジェイコブ）
血液型：B型
ポジション：リードボーカル
穏やかで優しい性格から“公式天使”と呼ばれる、カナダ出身メンバーのJACOB。柔らかな歌声と安定した歌唱力で楽曲に深みを与える、THE BOYZのリードボーカルです。
ギターの弾き語りや作詞作曲も得意な音楽センスの持ち主で、ステージでは体幹の強さを生かしたしなやかなダンスも魅力。バスケットボールやバレーボールが得意なスポーツマンという一面も。
3年半でどう変化した？JACOBの“今”に迫る8つのQ＆A
Question〈最新版〉今の性格をひと言で表すと？
「親しみやすいです」
変化はありましたか？
「クールですが、最近は親しみやすく見せるように努力していますㅎㅎ」
Question〈最新版〉言われて1番うれしい言葉は？
「“幸せだ”と言われるとうれしいです！」
Question〈最新版〉最近、ハマっているものは？
「ケサディアをよく食べています！」
Question 今でもコーヒーは必需品ですか？また、1日にどれくらい飲みますか？
「今は違います！デカフェに変えてからは1杯だけでも、飲まなくても1日を過ごせます」
Question〈最新版〉メンバーと1日入れ替わることができるとしたら、誰になってなにをしたい？
「JUYEON！今でも体験してみたいです。“柔軟性”ってものがなにかを」
Question〈最新版〉韓国でTHE Bとデートするならどこに行きたい？
「韓牛の焼肉屋！おいしく食べながら話したい〜」
3年半前の回答：「僕、コーヒーが好きなんです。コーヒーのおいしいお店を探して、カフェデートしたいです。素敵な場所も多いし、おいしいお店もたくさんあるじゃないですか。
最後に外でコーヒーを飲んでから結構たってしまいましたが、ぜひ一緒に行きたいですね」
Question〈最新版〉日本で1番やりたいこと・行きたいところは？
「その後、沖縄にまだ行けてないので行きたいですㅠ」
3年半前の回答：「沖縄とUSJに行きたいです。沖縄はメンバーたちと行ったとき、雨が結構降ってきて沖縄を100％満喫できなかったんです。
USJも4人でチケットを買ったのに行けなくなってしまったので、今度行くときは思いっきり楽しみたいです」
Question日本のTHE Bにひと言お願いします！
「THE B！！すごく会いたいし、早く日本に行って公演して楽しい時間を過ごそう！！いつもありがとう」
サイン入りチェキをプレゼント♡
JACOBの直筆サイン入りチェキを1名様にプレゼント！
今回の記事の感想を添えて、Xから応募してくださいね。
【応募方法】
2.【JACOB サイン入りチェキプレゼント】の投稿を、記事の感想を添えて引用リポスト
応募期間は2025年11月18日（火）〜11月24日（月）23:59まで
当選者にはXのDMにてご連絡します。
※当落のお問いあわせにはお答えできませんのでご了承ください。
※いただいた個人情報はプレゼントの抽選、当選者へのご連絡以外には使用しません。
※プレゼントは日本国内の発送のみとなります。
PROFILE
THE BOYZ
ドボイズ●韓国の10人組ボーイズグループ。2017年12月6日にミニアルバム『The First』でデビュー。リーダーのSANGYEONをはじめ、JACOB、YOUNGHOON、HYUNJAE、JUYEON、KEVIN、NEW、Q、SUNWOO、ERICの10人で構成されている。
グループ名「THE BOYZ」には、“大衆の心を捉えるたった一人の少年になる”という意味が込められており、韓国語では「더보이즈（ドボイズ）」と発音される。「ドボ」という愛称でも親しまれている。
公式ファンダム名「THE B」には、“ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す”というメッセージが込められ、ファンとの強い絆を象徴する存在となっている。少年のようなエネルギーと情熱を武器に、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで世界中から支持を集めてきたTHE BOYZ。音楽番組での1位獲得や、リアリティ番組『Road to Kingdom』での優勝など、輝かしい実績を誇る。2024年からは新レーベル「ONE HUNDRED」に所属し、今後もさらなる飛躍が期待されるグループ。
Ray WEB編集部 大竹萌寧
カメラマン・撮影 結城拓人