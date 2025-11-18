【THE BOYZ・JACOB】 大好きなコーヒーは卒業？“公式天使”の最新情報アップデート！

2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、穏やかな性格と優れた歌唱力で魅了するTHE BOYZのリードボーカル・JACOBが登場。“最新のJACOB”をアップデートしてお届けします。

癒しの歌声と“公式天使”オーラで魅了する・JACOB

3年半でどう変化した？JACOBの“今”に迫る8つのQ＆A

Question〈最新版〉今の性格をひと言で表すと？ 「親しみやすいです」 3年半前の回答：「クール！なんでもクールに受け取るので。KEVINからそう言われることがあります」 変化はありましたか？ 「クールですが、最近は親しみやすく見せるように努力していますㅎㅎ」 Question〈最新版〉言われて1番うれしい言葉は？ 「“幸せだ”と言われるとうれしいです！」 3年半前の回答：「THE Bと聞くだけでもうれしいです〜〜！！」 Question〈最新版〉最近、ハマっているものは？

「ケサディアをよく食べています！」 3年半前の回答：「コーヒー！ないと生きていけないです！」 Question 今でもコーヒーは必需品ですか？また、1日にどれくらい飲みますか？ 「今は違います！デカフェに変えてからは1杯だけでも、飲まなくても1日を過ごせます」 Question〈最新版〉メンバーと1日入れ替わることができるとしたら、誰になってなにをしたい？ 「JUYEON！今でも体験してみたいです。“柔軟性”ってものがなにかを」 3年半前の回答：「JUYEONです。柔軟性とダンスの線がうらやましいので経験してみたいですね」 Question〈最新版〉韓国でTHE Bとデートするならどこに行きたい？ 「韓牛の焼肉屋！おいしく食べながら話したい〜」 3年半前の回答：「僕、コーヒーが好きなんです。コーヒーのおいしいお店を探して、カフェデートしたいです。素敵な場所も多いし、おいしいお店もたくさんあるじゃないですか。 最後に外でコーヒーを飲んでから結構たってしまいましたが、ぜひ一緒に行きたいですね」 Question〈最新版〉日本で1番やりたいこと・行きたいところは？ 「その後、沖縄にまだ行けてないので行きたいですㅠ」 3年半前の回答：「沖縄とUSJに行きたいです。沖縄はメンバーたちと行ったとき、雨が結構降ってきて沖縄を100％満喫できなかったんです。 USJも4人でチケットを買ったのに行けなくなってしまったので、今度行くときは思いっきり楽しみたいです」 Question日本のTHE Bにひと言お願いします！ 「THE B！！すごく会いたいし、早く日本に行って公演して楽しい時間を過ごそう！！いつもありがとう」

※プレゼントは日本国内の発送のみとなります。 PROFILE THE BOYZ ドボイズ●韓国の10人組ボーイズグループ。2017年12月6日にミニアルバム『The First』でデビュー。リーダーのSANGYEONをはじめ、JACOB、YOUNGHOON、HYUNJAE、JUYEON、KEVIN、NEW、Q、SUNWOO、ERICの10人で構成されている。 グループ名「THE BOYZ」には、“大衆の心を捉えるたった一人の少年になる”という意味が込められており、韓国語では「더보이즈（ドボイズ）」と発音される。「ドボ」という愛称でも親しまれている。 公式ファンダム名「THE B」には、“ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す”というメッセージが込められ、ファンとの強い絆を象徴する存在となっている。少年のようなエネルギーと情熱を武器に、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで世界中から支持を集めてきたTHE BOYZ。音楽番組での1位獲得や、リアリティ番組『Road to Kingdom』での優勝など、輝かしい実績を誇る。2024年からは新レーベル「ONE HUNDRED」に所属し、今後もさらなる飛躍が期待されるグループ。 THE BOYZ 公式Instagram THE BOYZ 公式X

Ray WEB編集部 大竹萌寧

カメラマン・撮影 結城拓人