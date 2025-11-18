アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2025年11月17日に「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた地球観測衛星は予定通りの軌道に投入されたことを、SpaceX、NASA＝アメリカ航空宇宙局、ESA＝ヨーロッパ宇宙機関が公式サイトやSNSにて報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Sentinel-6B）

Sentinel-6Bについて

ロケット：Falcon 9 Block 5打ち上げ日時：日本時間 2025年11月17日14時21分発射場：バンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：Sentinel-6B

Sentinel-6Bは、NASA、ESA、EUMETSAT＝欧州気象衛星機構、NOAA＝アメリカ海洋大気庁などが開発した、海洋観測を行う衛星です。

2020年に打ち上げられた前身の「Sentinel-6 Michael Freilich」に引き続きレーダー高度計を搭載しており、1990年代に始まった海面高度の継続的な測定をはじめ、風速、波高、気圧、湿度といった情報を提供。地球温暖化にともなう海面上昇の追跡や、気象予報モデルの改善などに役立てられます。

関連画像・映像

【▲ 地球観測衛星「Sentinel-6B」を搭載して打ち上げられたSpaceXの「Falcon 9」ロケット。NASAのライブ配信から（Credit: NASA）】

【▲ Falcon 9ロケット2段目から分離された地球観測衛星「Sentinel-6B」。NASAのライブ配信から（Credit: NASA）】

【▲ 地球観測衛星「Sentinel-6B」のCGイメージ（Credit: NASA/JPL-Caltech）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

