「わからないです……」

【独占入手】「楽しい2日間だったよ」女性と山本選手とのLINEメッセージ

険しい顔で、そう何度も答えたのはJ2「ヴァンフォーレ甲府」に所属し、現役最年長Jリーガーの山本英臣選手（45）。

「山本選手は2001年にジェフ市原（現ジェフ千葉）でJリーグデビュー。2003年にヴァンフォーレに移籍し、今シーズンが在籍23年目になります。移籍の多いサッカーで、これほど長く同じチームに在籍するのは珍しいこと。これまで他チームから好条件のオファーもあったそうですが“甲府愛”を貫いて残留。2009年から10年間、キャプテンを務めました」（スポーツ紙記者、以下同）

ファンから“オミさん”の愛称で親しまれている山本。チームの浮き沈みも経験してきた。

「チームの中心選手として3度のJ1昇格に導いたり、反対にJ2への降格という屈辱を味わったことも。2022年の天皇杯では格上のチームを次々と破って、決勝のサンフレッチェ広島戦では延長戦でも決着がつかずにPK戦へ。5人目のキッカーを任された山本選手がゴールを決めて優勝を果たしました。

9月に公開されたNTTドコモが提供する料金プラン『ドコモ MAX』のCMに、ヴァンフォーレの代表として出演。チームメイトからも慕われており、まさに“甲府のレジェンド”です」

《お風呂覗きたいんですが笑》

そんな山本に、ある一般女性・A子さんを巡ってトラブルがあったという。A子さんの夫・Bさんから相談を受けたという知人男性が明かす。

「妻と3人の子どもがいる山本選手ですが、昨年の冬からA子さんとの“不倫疑惑”が浮上しました。A子さんも子どもが2人いる既婚者。ふたりはLINEで頻繁にやりとりしており、かなり親密な関係のよう。

タイミングが合わずに会うことができなかったときにはお互いに《会いたかった》と送り合うほど。A子さんがお風呂に入っているとLINEをしたら、山本選手は《お風呂覗きたいんですが笑》といった生々しいやりとりも残されていたようです」

ピッチではディフェンダーなど守備的なポジションで活躍してきた山本。失点のピンチを察するように、私生活でも危機防衛に余念がなかった。

「山本選手は、夜遅くに帰宅したA子さんが家族から怪しまれないか心配したり、同乗したA子さんの車のドライブレコーダーに自分が映っていないか気にかけたりしていました。何もやましいことがなければ、そんなところまで気にしないと思うのですが……」（知人男性、以下同）

そんな警戒もむなしく、ふたりの関係はBさんに発覚。

不貞行為があったと考えたBさんは、今年7月に弁護士を通じて山本へ慰謝料を請求したという。ところが、山本側からの返答は、まったくの想定外だった。

「山本選手は不貞行為に関しては否定。あくまで“合コン”だと主張してきたんです。あまりにも誠意のない対応にBさんはひどく落胆していましたね。

LINEでは2024年12月、A子さんが山本選手に《ホテルもタクシーも駐車場もご飯も何から何まで本当ごちそうさま》と、合コンとは思えないようなやりとりもあったのですが……。それ以降、Bさんはこの“トラブル”に関して周囲には口を閉ざしてしまっています」

山梨県内で練習後の山本を直撃

11月中旬、山梨県内で行われた練習後の山本に、A子さんとの関係について週刊女性が直撃取材をしたのが冒頭の場面。

─A子さんという女性は知っていますよね？

「全然わからないです。ちょっと今から広報を呼ぶので、すみません」

突然のことに驚き、少し動揺した様子だったが、質問に対して否定を繰り返した山本。

─LINEでも頻繁にやりとりして、昨年12月には東京でも会っているはずだが？

「まったくないです」

─弁護士を交えての話し合いになっていますよね？

「ないです」

その後、駆けつけた広報担当者にも山本とA子さんの不倫疑惑や“合コン”について聞いてみたが、

「把握していないので、お答えできることはありません」

という回答だった。

A子さんとの関係を否定してみせたが、前述のとおり、編集部でも山本とA子さんが会っていたとみられるLINEのやりとりは確認している。

夫妻は“不倫”発覚後に離婚調停へ

改めてヴァンフォーレ甲府に事実確認の問い合わせをしたが、期日までに回答はなかった。

地元紙の取材で尊敬する人を聞かれて「妻」と答えていた山本だが、その妻はこのことを知って何を思うのか。

前出のBさんの知人男性は、最後にこう話す。

「BさんとA子さんは、このことがきっかけとなり、離婚調停中です。今はBさんが子ども2人と生活をしています。Bさんはもともと、ホームの試合は欠かさずに観戦に行くほどのヴァンフォーレサポーター。

ですが、この件があってからは観戦に行けていないそうです。ファンの家庭を壊しておきながら、何食わぬ顔で今もプレーをしている山本選手に憤りを感じているようです」

有終の美へと向かっていくはずだった大ベテラン。痛恨の“オウンゴール”で英雄から転落してしまうのか……。