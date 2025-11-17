・安永が一時Ｓ高、国内・北米向けエンジン部品需要が想定上回り今期業績・配当予想を増額修正

・マイクロアドが一時Ｓ高、株主優待制度の導入と２６年９月期３３％営業増益見通しを好感

・桜島埠が商い膨らませ急上昇、高市国策関連でＰＢＲ０．５倍はイレギュラー水準

・フェローテクが大幅反発、半導体等製造装置の製品構成良好で２６年３月期営業利益予想を上方修正

・博展がＳ高カイ気配、２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正

・ラックランドがＳ高カイ気配、通期業績予想を上方修正し３期ぶりの配当計画も発表

・三越伊勢丹やパンパシＨＤが急落、中国が日本渡航自粛呼びかけインバウンド関連に売り圧力

・ＰＲＩＳＭバが高い、小野薬との創薬提携での初回マイルストーン達成を材料視

・ニデックが大幅に３日続落、４～９月期営業８２％減益で監査法人は「結論不表明」

・ブシロードに物色人気集中、７～９月大幅最終増益がサプライズ

・ＲＳＣがカイ気配切り上げ、ソフトバンクロボティクスとの資本・業務提携を好感

・ＮＩＴＴＯＫはカイ気配スタートで上放れ、今期営業利益大幅上方修正と配当の大幅増額を好感



