11月15日、藤井萩花がInstagramのストーリーズを更新し、《夏恋おめでとう》というメッセージとともに兄妹3人の和装ショットを公開した。3人が並んだ姿があまりに華やかだとして、投稿直後から大きな反響が広がっている。

「萩花さんは3兄妹の真ん中で、兄はWEST.の藤井流星さん、妹はモデル、俳優として活動する藤井夏恋さん。芸能界でも屈指の“美形3兄妹”として知られ、それぞれが異なる分野で実績を残してきました」（芸能記者）

今回公開された写真は、妹・夏恋の結婚式での一幕とみられる。夏恋は2024年12月にロックバンドI Don’t Like Mondays.のボーカル・YUとの結婚を発表しており、晴れの日の姿に祝福の声が集まった。

Xでは、

《兄ちゃんかっこよすぎだろ……》

《夏恋ちゃんの結婚式だったんですね》

《藤井3兄妹ビジュ良すぎてやばい》

といった投稿が寄せられ、華やかな3人の姿に驚きと称賛の声が相次いだ。

「3人はそろって和装で参加しており、花嫁の夏恋さんは伝統的な花嫁髪に、黒地に金の意匠を施した豪華な打掛姿。萩花さんは黒の留袖に落ち着いた花模様を合わせ、兄の藤井流星さんは袴姿で端正に装い、それぞれが和装を美しく着こなしています」（前出・芸能記者）

藤井3兄妹は、以前からファンの間ではよく知られた存在だったという。ある芸能ジャーナリストが語る。

「流星さんが旧ジャニーズ事務所所属だった時代は、プライベート写真があまり表に出ない状況でした。最近はSTARTO ENTERTAINMENT社がSNS方針を柔軟にしている傾向もあるようで、兄妹で写る機会が増えています。今回のように正装でそろう姿が公に出るのは珍しく、注目度が高まるのも自然だと思います」

3兄妹は今年3月にもウェブメディア『The Fashion Post』の特集にそろって登場し、スタイリッシュなビジュアルで話題を集めた。媒体出演という公的な場で揃うのは貴重で、ファンにとっても待望の企画だった。

「藤井家は家族仲が良いことで知られています。萩花さんは10月に離婚も公表しており、夏恋さんにとって頼れる存在でもあります。今回の投稿からも、兄妹が節目ごとに支え合う関係性がうかがえ、多くの共感を呼びました」（前出・芸能ジャーナリスト）

和装で揃った晴れの3ショットは、藤井家らしい華やかさと親密さを象徴する一枚となった。