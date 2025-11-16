さっすが【3COINS】クオリティ高い！ 冬っぽ可愛い♡「ファッション小物」

冬コーデをさりげなく格上げしてくれそうな【3COINS（スリーコインズ）】の「ファッション小物」。今季はスエード調やツイード調など、季節感たっぷりの素材がラインナップ。どれもお値段以上のクオリティで、思わず全種類揃えたくなるかも。キャップやポーチ、カチューシャにパスケースと、寒い季節のオシャレを楽しめるアイテムをピックアップしました。

起毛感のあるスエード調素材が◎ 大人コーデに映えるキャップ

【3COINS】「スエード調ロゴ刺繍キャップ」\550（税込）

季節感たっぷりのスエード調素材を使用したキャップ。落ち着いた4色展開とシンプルなデザインで、大人ルックにすっと馴染んでくれそうです。フロントのロゴ刺繍がアクセントになり、シンプルコーデにもさりげなく遊び心をON。普段あまり帽子を被らない人でも、このお値段なら気軽にトライできそう！

見るたびに気持ちが上がりそうな甘めフリルポーチ

【3COINS】「スエード調フリルミニポーチ」\165（税込・セール価格）

秋冬らしい質感のスエード調素材を使用したポーチ。上部にあしらわれた2段フリルがさりげなく華やかで、バッグの中でも存在感を放ちそう。ベージュや淡いパープルなどの優しいカラー展開で、大人の可愛さをプラス。小ぶりながらも、リップや鍵などの小物をまとめるのにちょうどいいサイズ感です。

冬のこなれヘアにおすすめの上品カチューシャ

【3COINS】「ツイードカチューシャ」\550（税込）

ヘアアレンジにも季節感を取り入れたい……。そんな人にぴったりなのが、このカチューシャ。厚みとツイード調の織り柄が、シンプルな装いを “上品見え” させる名脇役になってくれそうです。カラーはホワイト・ブラックの2色展開で、どちらも落ち着いた印象ながらも存在感あり。一点投入で顔周りが華やかになり、冬ならではのオシャレが楽しめる1品です。

出しやすくて高見えするパスケース

【3COINS】「ツイードパスケース」\330（税込）

秋冬素材 × 機能性も備えた大人っぽパスケースが登場。ツイード調の上品な素材感で、きれいめにもカジュアルにもマッチ。リール付きのストラップ仕様のため、バッグに付けたまま改札やカードリーダーにサッとタッチ可能。大切なカードが「あれどこだっけ？」とならないよう、見た目も使いやすさも優秀なパスケースがあると便利です。

