»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹çÂè1Àï¤ËÂç¾¡¡¡À¾Àî»Ë¾Ì¤¬Æ±ÅÀÂÇ¡õ´ßÅÄ¹ÔÎÑVÃÆ¡¢Á¾Ã«Î¶Ê¿¤Ï3²ó´°Á´Åêµå¡ª
¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025
¡û ÆüËÜÂåÉ½ 11 ¡Ý 4 ´Ú¹ñÂåÉ½ ¡ü
¡ã11·î15Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡ÍèÇ¯3·î³«ºÅ¤ÎWBC¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï15Æü¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤È¶¯²½»î¹çÂè1Àï¤ò¹Ô¤¤Âç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï3ÅÀ¤òÄÉ¤¦4²ó¡¢ÂåÂÇ¡¦ÃæÂ¼ÍªÊ¿¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Îº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È¡¢5ÈÖ¡¦ËÒ½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç¤Þ¤º1ÅÀ¡£¤Ê¤ª¤âÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç7ÈÖ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤¬2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò±¦ÍãÀþ¤Ø±¿¤Ó3¡Ý3¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¯5²ó¤Ï2ÈÖ¡¦ÌîÂ¼Í¦¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Î»Íµå¡¢3ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¡¢ÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Êµð¿Í¡Ë¤¬3¥é¥ó¤òº¸Ãæ´ÖÀÊ¤Ø±¿¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¤â8ÈÖ¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¡¢9ÈÖ¡¦º´¡¹ÌÚÂÙ¡Ê¹Åç¡Ë¤Îº¸Á°2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç°ìµó6ÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤¿¡£
¡¡8²ó¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¡¦¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç¥À¥á²¡¤·¤Î2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£8²ó¤Þ¤Ç¤Ë12°ÂÂÇ11ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎÁ¾Ã«Î¶Ê¿¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢3²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢2Ã¥»°¿¶¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤òÈäÏª¡£4²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤Î¿¹±ºÂçÊå¡Ê¹Åç¡Ë¤¬3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¼ê¤ÎËÌ»³ÏË´ð¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢5²ó°Ê¹ß¤Ï´Ú¹ñÂÇÀþ¤ÎÈ¿·â¤ò1ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£