【侍ジャパン】2番手、森浦がつかまる 韓国打線に2者連続被弾で東京ドーム悲鳴
森浦は韓国打線に2者連続被弾とつかまった（C）産経新聞社
野球日本代表「侍ジャパン」が11月15日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦に臨んだ。
先発した曽谷龍平（オリックス）は3回パーフェクトと安定したピッチングを披露。その後を継ぎ4回から2番手で登板した森浦大輔（広島）が韓国打線につかまった。
先頭のシン・ミンジェに中安打を出すと一死一塁から2番のアン・ヒョンミンにレフトに豪快な先制2ランを浴びると、ショックを癒す間もなく続く3番・ソン・ソンムンにもライトにソロを浴び、打たれた森浦は呆然とした表情を見せた。
韓国ベンチはお祭りムードとなったが、宿敵、韓国チームに2者連続被弾となったことで東京ドームは悲鳴交じりの歓声が飛び交った。
4回表に3点を奪われた侍ジャパンだったが、4回裏には牧秀悟（DeNA)の適時打、さらにはこの日のチーム初ヒットを放っていた西川史礁(ロッテ）が2点適時打をマークし、3−3の同点に。さらに5回裏に岸田行倫（巨人）の3ランが飛び出し、6-3と逆転している。
