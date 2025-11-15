【侍ジャパン】2番手、森浦がつかまる　韓国打線に2者連続被弾で東京ドーム悲鳴

森浦は韓国打線に2者連続被弾とつかまった（C）産経新聞社

野球日本代表「侍ジャパン」が11月15日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦に臨んだ。

先発した曽谷龍平（オリックス）は3回パーフェクトと安定したピッチングを披露。その後を継ぎ4回から2番手で登板した森浦大輔（広島）が韓国打線につかまった。

先頭のシン・ミンジェに中安打を出すと一死一塁から2番のアン・ヒョンミンにレフトに豪快な先制2ランを浴びると、ショックを癒す間もなく続く3番・ソン・ソンムンにもライトにソロを浴び、打たれた森浦は呆然とした表情を見せた。