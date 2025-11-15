°²ÅÄ°¦ºÚ¤ò¡ÖÅ·ºÍ»ÒÌò¡×¤ÎºÂ¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¤¬ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ÈCM½÷²¦¡É¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Èµã¤¤Î±éµ»¡É
¡¡11·î14Æü¤«¤éÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ç¡¢¾¾ÀãÂÙ»Ò¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ØMother¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£½Ð±éÅö»þ¡¢5ºÐ¤À¤Ã¤¿°²ÅÄ°¦ºÚ¤Îµã¤¤Î±éµ»¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö2010Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢»ùÆ¸µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾¯½÷¡¦ÎçÆî ¡Ê°²ÅÄ¡Ë¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¸¦µæ¼Ô¡¦Îë¸¶Æà½ï ¡Ê¾¾Àã¡Ë¤¬Í¶²ýÈÈ¤È¤·¤Æ¾¯½÷¤òÏ¢¤ìµî¤ê¡¢µ¶¤ÎÊìÌ¼¤È¤·¤ÆÆ¨Ë´¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤2¿Í¤¬Î¹¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÜÊª¤Î¡ØÊìÀ¡Ù¤È¤Ï²¿¤«¡¢²ÈÂ²¤È¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡·àÃæ¡¢¾¯½÷¤Ï¡Ö·ÑÈþ¡Ê¤Ä¤°¤ß¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò¸Æ¤ÖÆà½ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¾¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤Ï15Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤¤¤Þ¤â¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖTVer¤Ç¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë²áµî¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤ò°ìµó¤ËÌµÎÁÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤â¤½¤Î°ì´Ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«TVer¤ËMother¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¡Õ
¡ÔMother¤¬TVer¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ë¡Ä!!¡Õ
¡Ô¤º¤Ã¤È¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤«¤éÎÞ½Ð¤½¤¦¡¡TVer¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢²û¤«¤·¤µ¤È´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²û¤«¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃ¦Ë¹¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À5ºÐ¤À¤Ã¤¿°²ÅÄ¤Î±éµ»ÎÏ¤À¡£
¡Ö¼Â¤ÎÊì¡¦¿ÎÈþ¡ÊÈøÌî¿¿Àé»Ò¡Ë¤«¤éµÔÂÔ¤µ¤ì¡¢¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¶Ë¸Â¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤â¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Âç¿Í´éÉé¤±¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥À¥á¤â¤È¤Ç¿äÁ¦¤·¡¢±éµ»¿³ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢±þÊçµ¬ÄêÇ¯Îð¤Î7ºÐ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ÎÆÃÊÌ¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡°²ÅÄ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2011Ç¯¡Ø¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤¤Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÎëÌÚÊ¡¤È¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè62²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë7ºÐ¤È193Æü¤Ç½Ð±é¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÇ¯¾¯½Ð±éµÏ¿¤Ç¤¢¤ëÂç¶¶¤Î¤¾¤ß¤Î9ºÐ¤È237Æü¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÈÅ·ºÍ»ÒÌò¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Åö»þ¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°²ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø2025¾åÈ¾´üCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡Ê¥Ë¥Û¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼Ä´¤Ù¡Ë¤Ç¤Ï1°Ì¡Ê19¼Ò¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤ä¡ÈCM½÷²¦¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê°²ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êµã¤¤Î±éµ»¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Æà½ï¤Î¤³¤È¤ò½é¤á¤Æ¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤éµã¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢íõ½ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤Ë·è¤á¤ë¿´¾ð¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Îµ²±¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Æ±ºî¤Ï³Æ¹ñ35¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖµÓËÜ¤ËËÁÆ¬¤«¤é¼æ¤¤³¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢°²ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºîÉÊ¤ÏËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡°²ÅÄ°¦ºÚ¤È¤¤¤¦Å·ºÍ»ÒÌò¤È¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¡¢À®¸ù¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£