元モーニング娘。のタレント保田圭（44）が13日深夜、テレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜 深夜1・26）に出演。モーニング娘。時代のメンバー格差について明かした。

保田は写真集の撮影について「写真集とかみんなそれぞれソロで出すんですけど、みんなハワイ行ったり、ロス行ったり、ベトナム行ったりするんですけど」と言い、自身は「私は事務所から徒歩5分の麻布十番で撮ったりとか。噴水の前で立っているとか。あとビジネスホテルでシーツのところで撮ったりとか」と、近場での撮影をぼやいた。

また、ファンレターの「量も凄く違いました」と言い、「それぞれみんな個人のうちわがあったんですけど、元々在庫の数が違う。私のグッズが売り切れになっていたから、めちゃめちゃ喜んで“今日、売り切れたんですね”って言ったんですよ。そうしたら“もともと在庫が少ないので売り切れました”って」と語ると、お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也も「言わなくてもいいよね」と同情。

だが、「一番の推しじゃないけど、2番目に好き」というファンらの応援もあり、メンバーの卒業コンサートの観客動員数は、いまでも1位の2万8000人（2003年5月5日 さいたまスーパーアリーナ）だと胸を張っていた。