²Î°á¥á¥¤¥«¤äÅÆµÇ¤Þ¤ê»²²Ã¡ª¹ñÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¡ÖK¡õK ´Ì¤Ä¤Þ¡×¡Ötabete ¤À¤·ÌÍ¡×VTuber¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë»î¿©²ñ

¹ñÊ¬¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤¬¡¢¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖK&K ´Ì¤Ä¤Þ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ötabete ¤À¤·ÌÍ¡×¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë»î¿©²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¿Íµ¤VTuber¡Ö²Î°á¥á¥¤¥«»á¡×¤ä¡ÖÅÆµÇ¤Þ¤ê»á¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁíÀª21Ì¾¤ÎVTuber¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
VTuber¤ÎÇÛ¿®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬Æ±¤¸¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë¡ÖVTuber¤È¿©¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë»î¿©²ñ¡×ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü(·î) ¡Á 12·î14Æü(Æü)
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î14Æü(¶â) ¡Á 12·î19Æü(¶â)
¡ÖVTuber¤È¿©¤Ù¤ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë»î¿©²ñ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿´ë²è¡£
VTuber¤ÎÇÛ¿®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÁíÀª21Ì¾¤ÎVTuber¤¬2¼ïÎà¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÆ±»þ³«ºÅ¡ª
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎVTuber¤¬¡ÖK&K ´Ì¤Ä¤Þ¡×¡Ötabete ¤À¤·ÌÍ¡×¤ÎÃæ¤«¤é4¼ï¤º¤ÄÁªÂò¤·¡¢¼Â¿©¤¹¤ëÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó(1)¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¡ª°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¡ªÇã¤Ã¤ÆÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡Ö²Î°á¥á¥¤¥«»á¡×¡ÊYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô 53.6Ëü¿Í*¡Ë¤È¡¢¡ÖÅÆµÇ¤Þ¤ê»á¡×¡ÊYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô 51.3Ëü¿Í*¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡öÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï2025Ç¯11·î11Æü»þÅÀ
¡ÖK¡õK´Ì¤Ä¤Þ¡×¡Ötabete¤À¤·ÌÍ¡×¤ò300±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç1¸ý¤È¤·¡¢¹ØÆþ¤·¤¿²èÁü¤È»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö#KOKUBU¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë»î¿©²ñ¡×¤òX(µì Twitter)¤ËÅê¹Æ¸å¡¢¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢ËÜ´ë²è¸ÂÄê¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£(¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡õ¥¢¥¯¥ê¥ë¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È)¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¤Þ¤¿¡¢¹ñÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖROJIÆüËÜ¶¶ ONLINE STORE¡×¤Ç¤Ï¡¢VTuber¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Î°á¥á¥¤¥«»á¡×¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿4¾¦ÉÊ¥»¥Ã¥È¤È¡¢¡ÖÅÆµÇ¤Þ¤ê»á¡×¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿4¾¦ÉÊ¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÇÛ¿®¤Þ¤Ç¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§
²Î°á¥á¥¤¥«¥»¥Ã¥È 1,900±ß
ÅÆµÇ¤Þ¤ê¥»¥Ã¥È 2,400±ß
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¹ñÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖROJIÆüËÜ¶¶ ONLINE STORE¡×
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó(2)¡§ÁíÀª19Ì¾¤ÎVTuber¤¬»²²Ã¡ª¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥¢¥¤¥ê¥¹¡¦¥ë¥»¥ó¡¿°°Àî¥æ¥«¥é¡¿´ÅÅÆ¤ì¤¤¤à¡¿´Å»Ð¥ß¥Ê¡¿¤¢¤ê¤µ¡¿¿ÀÀ¥¤è¤ï¡¿·§´Ö¤Þ¤æ¡¿¹ÈÍö¥ì¥Ê¡¿¹áºä¤Þ¤æ¡¿ºäÆ»¤Î¤Ü¤ë¡¿»þ±«¥ß¥È¡¿Çò·§ÂÁ¤Ù¤ë¡¿ÀÜµÒ¶È¤Î¥Ê¥ª¤µ¤ó¡¿ËÂÀ¸¥à¥ë¥¯¡¿Ç¸¸¥ß¥ã¥ª¡¿ÈìÇµ¤¢¤«¤Í¡¿ÊõÅôÅí½Á¡¿Ì´ºé¤æ¤ó¡¿Î¶Ø¹¤í¤¿¤ó(50²»½ç)¤ÎÁíÀª19Ì¾¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ª
K&K tabete¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¹ðÃÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤È¡¢ÅöÁª¼Ô¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëVTuber¤Ë¡ÖK¡õK´Ì¤Ä¤Þ¶Ë µ¤Àç¾Â»º¤Õ¤«¤Ò¤ì¡×1¸Ä(1Ëü±ßÁêÅö)¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
VTuber¤È°ì½ï¤Ë¡ÖK&K ´Ì¤Ä¤Þ¡×¤ä¡Ötabete ¤À¤·ÌÍ¡×¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾ÜºÙ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
