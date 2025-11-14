米アップルは11日、ファッションデザイナーのイッセイミヤケとコラボ開発したニット編みのストラップ「iPhone Pocket」を発表した/Apple via CNN Newsource

ロンドン（CNN）米アップルは11日、ファッションデザイナーのイッセイミヤケとコラボ開発したニット編みのストラップ「iPhone Pocket」を発表した。

発表によると、iPhone Pocketは「もう一つポケットを加えるというアイデアから生まれた」製品で、全てのiPhoneにフィットする。14日から発売予定。

「Appleとイッセイミヤケは、職人の技、シンプルさ、喜びの賞賛といったデザインアプローチを共有している。この便利なもう一つのポケットはそういったアイデアの好例であり、私たちの製品と自然になじむ」「見てそれとわかるシルエットは、iPhone、AirPods、お気に入りの日常アイテムを持ち歩くための美しく新しい方法を提供する」。Appleのインダストリアルデザイン担当副社長、モリー・アンダーソン氏はそうコメントしている。

「『一枚の布』のコンセプトからインスピレーションを得た」というiPhone Pocketの値段は、ショートが149.95ドル、ロングが229.95ドル（日本ではそれぞれ税込み2万5800円、3万9800円）。

X（旧ツイッター）では「切り取ったソックスに230ドル。アップルファンはアップルなら何だって、どんな額でも支払う」という書き込みもあった。

アナリストのMG・シーグラー氏は「正気とは思えないほど高い靴下」と評し、イッセイミヤケはアップル創業者故スティーブ・ジョブズ氏お気に入りのデザイナーだったと指摘している。